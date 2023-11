Brede (17) om bildene: – Helt grusomt

Bryne-supporteren ble fanget på kamera gråtende i skulderen til kaptein Robert Undheim.



– Det var vondt å se, sier Undheim, som omfavnet supporteren.

– Det var helt grusomt. Alt bare raser sammen på stedet, sier Brede Bergstad til TV 2.



Måtte forklare seg

Over 500 Bryne-supportere hadde tatt turen til Kristiansand for kvalikkampen mot Start fredag.



– Vi kommer til Kristiansand, og jeg snur meg og bare ser folkemassen. Det gjorde meg ekstremt stolt. Jeg fikk frysninger, sier 17-åringen.



UNGE SUPPORTERE: Brede Bergstad (fremme til høyre) bruker mye tid på favorittlaget Bryne. Foto: Svenn Olav Sele

Han er en del av en ung supportergruppe som kaller seg «buttegutta».

– Da den siste treningen var ferdig, visste vi at det var et Bryne-lag som skulle gjøre oss stolte. Dette var dagen de skulle vise hva jærsk drivkraft virkelig er.

Men på stadion fikk supporteren beskjeden: Kampen var avlyst etter et for kaldt underlag.

– Det var en fadese og det verste som kunne skjedd. Min verden går i svart. Supportere hadde tatt feriedager for å se denne kampen.



«Buttegutta» og resten av Bryne-gjengen bestemmer seg for å ta seg inn på banen.

Der møter Bergstad Bryne-kaptein Undheim. TV-bildene viser en gråtende supporter som klemmes av Bryne-spillerne.

– Å se kapteinen sin skuffet og lei seg, og som må gi den beskjeden til oss, gjorde meg ekstremt trist. Dette skulle bli tidenes fest på tribunen, sier jærbuen.

Bergstad ble nødt til å forklare følelsene sine etter at en video av hendelsen ble delt på sosiale medier.

– Det var gode skussmål fra supportere fra hele landet som var enige med meg om at fotball er følelser. Akkurat det har vært helt fantastisk.



– Dette er følelser som kommer ut siden jeg bruker enormt mye tid på klubben. Det er gutter som jeg virkelig er glad i.

ELSKER. BRYNE: Brede Bergstad. Foto: Privat

Stor trøst

Bryne-kaptein Undheim hyller lidenskapen Bergstad viser for klubben.



– Jeg har full forståelse for reaksjonen. Det er følelser i spill når det betyr så vanvittig mye, sier Undheim.

FESTEN SPOLERT: Bryne supportere tar seg inn på banen etter at kampen mot Start er avlyst. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Søndag kom en stor trøstemelding fra Norges Fotballforbund: Bryne vant kampen på walkover, og møter Kristiansund på onsdag.

– Det var det eneste riktige, sier 17-åringen.



Om de rødkledde vinner kampen, går turen til Kongsvinger, før en eventuell kvalik venter mot et Eliteserie-lag. Bergstad er klar for å vise kjærlighet for klubben sin igjen.

– Om jeg har troen på Eliteserien? La meg gi deg et dristig svar og si ja på det. Folk vil kanskje kalle det et mirakel, men for oss på Jæren er det ikke det.