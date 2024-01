Clas Brede Bråthen gir seg som sjef for det norske hopplandslaget.

VG melder at hoppsjef Clas Brede Bråthen sier opp. TV 2 sitter på de samme opplysningene. Bråthen har vært sjef for det norske hopplandslaget i 20 år. Han kommer til å fortsette i jobben ut sesongen.

Etter det TV 2 erfarer har Clas Brede Bråthen siden i fjor høst vurdert å slutte i jobben som sportssjef. Konflikten med Norges Skiforbund, som startet i 2021, har tæret på kreftene, og Bråthen har innsett at totalbelastningen både på han selv og familien har vært veldig stor.

Internt i hoppavdelingen har man også sett at stadig negative medieoppslag rundt Bråthen og Skiforbundet har gjort det kommersielle arbeidet vanskeligere enn de selv har ønsket.

Etter det TV 2 vet er det ingen mistillit internt i hopplandslaget som ligger bak. Bråthen har hatt en stor stjerne, og et godt samarbeid med hoppkomiteens leder Stine Korsen.

Mjøndølen har tidligere sagt til TV 2 at den dagen han føler at han ikke har energi til å jobbe hundre prosent for norsk hoppsport, så kommer han til å kaste kortene.



Det er kalt inn til pressekonferanse fredag kl. 11.

TV 2 har vært i kontrakt med landslagssjef Alexander Stöckl. – Jeg kan ikke si noe før etter pressekonferansen, sier han til TV 2 på telefon fra Polen.



Det norske hopplandslaget har hatt stor sportslig suksess under Bråthens ledelse.