Bråthen gir seg etter oppgjør – kritiserer Skiforbundet

Clas Brede Bråthen (55) slutter som sjef for det norske hopplandslaget. Han legger mye av skylden på Skiforbundet for at han ikke klarer mer.

– Vi har noe å snakke om.



Slik starter Clas Brede Bråthen pressekonferansen hvor han forteller at han gir seg som hoppsjef. Han har vært i stillingen i 20 år. Bråthen fortsetter i jobben ut sesongen.

Det var en tydelig preget Bråthen som møtte pressen fredag.

– Disse årene har bydd på mye glede, og mange utfordringer, forteller Bråthen til pressen.



Hoppsjefen forteller at jobben har preget familielivet, og at det har vært mer som et kall enn en livsstil. Så tok familien et oppgjør.

– Sent i høst sa familien min ifra at: «nå går det faktisk ikke lenger». De savnet den gamle versjonen av meg. Han som ikke så problemer, bare muligheter, sier Bråthen.



Angriper forbundet: – Talt for døve ører

Etter å ha sett tilbake på fine år som hoppsjef og forklart hvorfor han velger å gi seg, kritiserte Bråthen Norges Skiforbund for å være et stort uromoment for hoppsporten.

Bråthen trakk frem at hoppsporten bidrar til en svært stor del av verdiskapningen i Norges Skiforbund. Han påpeker at hopp er populært internasjonalt og trekker derfor inntekter gjennom TV-rettigheter.

– Dessverre har jeg gjennom mange år sett at vår andel av denne verdiskapningen ikke blir tilbakeført til våre utøvere, sier Bråthen.

Hoppsjefen peker på at gjengen rundt hopplandslaget har gjort mye ut av de midlene de har fått tildelt. Mens sporten styrkes internasjonalt, mener Bråthen at Norge ikke klarer å holde følge.

– Den økonomiske modellen som Norges Skiforbund tviholder på innebærer ikke bare at utøverne blir frastjålet de verdiene de skaper, men de frarøves også mulighetene til å holde tritt i en knallhard internasjonal konkurranse.



Bråthen forteller at han har gikk klar beskjed til forbundet om at han ikke stiller seg bak dette. Selv etter å ha gjort «alt han kan», føler Bråthen at han ikke når frem.

– Faktum gjenstår. Jeg opplever å ha talt for døve ører. Jeg har ingen flere verktøy å bruke og ingen flere steiner å snu, sier Bråthen.



Etter å ha gått hardt ut mot forbundet, fortalte hoppsjefen at han gir seg.

Generalsekretær i Norges Skiforbund Arne Baumann møter pressen kl. 14.00 i forbindelse med Bråthens avgang.

Clas Brede Bråthen har vært sjef for de norske hopperne i 20 år. Hopplandslaget har levert flust av sterke resultater i denne perioden. Foto: Geir Olsen/NTB

Hylles av Granerud

Etter det TV 2 vet er det ingen mistillit internt i hopplandslaget som påvirker avgjørelsen. Bråthen har hatt en stor stjerne, og et godt samarbeid med hoppkomiteens leder Stine Korsen.

Utøverne har også mange lovord om 55-åringen.

– Vi utøvere ønsker å bruke denne muligheten til å takke Clas Brede og familien for alt han og de har ofret for norsk og internasjonal hoppsport. Hopp-Norge ville ikke vært det samme uten deg, og alt du har ofret! Tusen takk, skriver Halvor Egner Granerud i en sms til TV 2.



HYLLER BRÅTHEN: Halvor Egner Granerud takker hoppsjefen for jobben han har gjort. Foto: Erik Monrad -Hansen

TV 2 har vært i kontrakt med landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg kan ikke si noe før etter pressekonferansen, sier han til TV 2 på telefon fra Polen.



Det norske hopplandslaget har hatt stor sportslig suksess under Bråthens ledelse. Maren Lundbys OL-gull og Halvor Egner Graneruds to sammenlagtseirer i verdenscupen er bare noen av høydepunktene i norsk hoppsport under Bråthens ledelse.