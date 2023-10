Brast i gråt på direkten

I juli ble det kjent at den argentinske modellen, fotballagenten og programlederen Wanda Nara hadde fått kreftdiagnosen leukemi.

Nara er gift med mannen som var med på å knuse Champions League-drømmen til Molde: Galatasaray-stjerne Mauro Icardi.



FAMILIE: Mauro Icardi og Wanda Nara sammen med barna. Foto: Galatasaray SK

– Barna var lei seg

Nå er Nara aktuell med den italienske versjonen av «Skal vi danse». Etter debuten fortalte hun om sykdommen, tydelig preget.



– Jeg måtte dra til Milano. Hver gang jeg drar dit gjør jeg noen rutinetester. Resultatene var unormale og legene begynte å se ting. Jeg gråt uten å vite hva det var. Barna mine var så lei seg, forteller hun på showet, ifølge Daily Mail.



36-åringen forteller videre at situasjonen var mer stabil da hun ble invitert på danseprogrammet.

– Før jeg signerte kontrakten spurte jeg legene om jeg kunne akseptere, samtidig som jeg fikk behandling. De sa: «ja, hundre prosent, gjør det».

– Jeg tenker det er et eksempel for mine barn og når de ser denne opplevelsen vil de føle at alt er fint. Jeg danser for å vise at alt er fint, fortsetter Nara.

– En evig karusell



Hun åpnet også om sykdommen i et intervju med italienske Corriere della Sera forrige uke.



– Jeg prøver å leve med den samme styrken som før, og verdsette livet hver dag, sier influenseren med over 16 millioner følgere på Instagram.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg har tidligere uttalt at Wanda Nara har påvirket Mauro Icardis karriere «ekstremt mye». Spissen spilte for PSG og Inter før overgangen til Tyrkia.

– Forholdet har vært en evig karusell og blitt dekket av tabloidene i både Italia og Argentina. Til tider har det vært en såpeopera. Nå er vi der at når folk hører navnet Icardi, så er noe av det første man tenker på Wanda Nara, sa Mina Finstad Berg.