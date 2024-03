Brasilianer i sjokk: – Vil eksplodere som en bombe

TV 2 erfarer at Lucas Braathen (23) vil gjøre comeback for Brasil. Det kommer overraskende på brasilianske Leo Doria.

– Dette kom veldig brått på. Det står ingenting i brasilianske medier om dette, sier Leo Doria til TV 2.

Tidligere tirsdag erfarte TV 2 at Lucas Braathen kommer til å gjøre comeback som alpinist for Brasil på torsdag.

OVERRASKET: Leo Doria, forfatter og redaktør av nettsiden «Heia Brasil». Foto: Privat

Doria er ansvarlig for nettsiden «Heia Brasil» og følger brasiliansk idrett tett.

– Dette kommer til å ta vinteridrett i Brasil til nye høyder, sier Doria og utdyper:



– Han er én av verdens beste. Selvfølgelig var det trist for Norge at han måtte gi seg, men det at han gjør comeback for et så stort land som Brasil, som ikke er noe vinternasjon … Dette kommer til å eksplodere som en bombe i brasilianske sportsmedier, sier brasilkjenneren.

Kilde: – Braathen nevnte det

Doria tror overgangen har et vanvittig potensial og spår en enorm alpininteresse i landet.

– Ved deltakelse i OL er det ikke usannsynlig at dette blir sendt på åpen TV-kanal i Brasil. Da er det plutselig snakk om et potensial på 210 millioner seere, sier han.

PREGET: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Tidligere lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde møtte Braathen nylig i Innsbruck.

– Han nevnte det (comebacket) så vidt og vi hadde fine samtaler om det. Jeg var klar over hva som skulle komme, sier Kilde til TV 2.

– Det er synd for norsk skisport at han ikke velger å komme tilbake til oss, men samtidig er det også et tegn på at noe kanskje må endres, sier Kilde.

Roser Norge

31-åringen er først og fremst er glad på Braathens vegne, men tror det blir rart å konkurrere mot hverandre.

– Jeg tror at alltid når jeg ser på resultatlisten, så vil jeg tenke på ham som lagkompis, selv om han har Brasil eller Norge på brystet. Det er noe som kommer til å bli annerledes, samtidig som det kan bli helt naturlig, sier Kilde.

Utforspesialisten fra Bærum, som fortiden er ute med skade, tror også på stor effekt i Brasil.

– Jeg tror det blir veldig bra. De er jo veldig fan av sport, jeg vet ikke hvor mye vintersport det er, men det åpner jo en dør av muligheter, sier Kilde.

TV 2s alpinekspert Leif Kristian Nestvold-Haugen er enig i at det er trist for Norge, men vil også rose Norges Skiforbund.

– Jeg må jo si at det er stort av dem å gi ham den muligheten, altså de hadde ikke trengt å gi ham lisensen. Vi trenger Lucas, både for norsk og internasjonal rekruttering, sier Nestvold-Haugen.

Braathen har brasiliansk mor, men er likevel avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans til det brasilianske forbundet for å kunne representere det søramerikanske landet i konkurranse.



Det var 27. oktober i fjor høst at 23-åringen sjokkerte Idretts-Norge med å fortelle at han la opp.

Beslutningen ble tatt etter det han mente var «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund i forbindelse med markedskonflikten utøverne står i med forbundet.