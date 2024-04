Branns styreleder til TV 2: –Har fått en del meldinger

PROTEST: Brann-fansen ga tydelig uttrykk for hva de mener om Uefa i møtet med Barcelona. Da hadde alledere klubben blitt bøtelagt for fansens utrop i møtet med St. Pölten. . Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Brann er ikke hørt i saken der Uefa har bøtelagt klubben 5000 Euro for fansens «Uefa-Mafia"-utrop i møtet med St. Pölten 31. januar. Summen klubben må betale tilsvarer 58.500 norske kroner, pluss 11.000 kroner i ankegebyr.

Tirsdag melder Bergens Tidende at klubbens anke er avvist.

Styreleder, Aslak Sverdrup, har i den forbindelse skrevet et innlegg i britiske The Guardian der Brann-lederen stiller seg kritisk til Uefas behandling av saken.

UT MOT UEFA: Aslak Sverdrup (til venstre) har skrevet et lengre innlegg i britiske The Guardian rettet mot Uefas ledelse. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Dette er en såpass viktig sak at vi mener den bør debatteres. Uefa kan ikke lenger lene seg på at dette har vært praksis tidligere. Vi må utfordre systemet, sier Branns styreleder til TV 2.



Tung skyts

Sverdrup adresserer innlegget til Uefa, og starter med å spørre om noen av leserne noen gang har blitt straffet for å utrykke noe som åpenbart er innenfor internasjonale lover og regler for ytringsfrihet.

Videre skriver styrelederen:

– Avgjørelsen demonstrerer at Uefa utfordrer ytringsfriheten og klart legitim kritikk mot dem selv, de mektigste fotballederne i Europa.



Sverdrup mener Uefas straff er til de grader overdimensjonert, spesielt for en kvinnekamp, der pengepremiene er 1/50 del av en gruppespillskamp i Champions League for herrer, mens boten er halvparten.

51-åringen er ikke redd for at han og Brann nå vil bli sett på som arrogante nordmenn.

– Absolutt ikke. Jeg mener det er en riktig og viktig diskusjon. Det bør være rom for slike innlegg. Det er ikke noe veldig kontroversielt i det jeg kommer med heller, sier Sverdrup til TV 2.



Håper det er noen voksne hjemme

Supporterleder i Bataljonen, Erlend Vågane er henrykt over styrelederens innlegg.

– Det er helt fantastisk!



FORNØYD: Erlend Vågane er meget tilfreds med Branns styreleder. Foto: Markus Engås / TV 2

– Det er langt mer enn forventet og man blir utrolig stolt av klubben. De er så tydelige og tør å fronte kritikk av fotballmyndighetene. Det er akkurat dette vi trenger, både i Norge men også internasjonalt.

Uefas mektige menn har ikke for vane å la seg påvirke stort av misnøye utenfra. Vågane har likevel tro på at Sverdrups utspill kan føre til endring.

– Det må vi jo ha. For å skape forandringer i Uefa og deres holdninger så må vi jo det. Vi må satse på at det er noen voksne hjemme i Uefa som tør å gjøre endringer - Som faktisk tør å se på verdien av grunnleggende prinsipper som ytringsfrihet større enn sin egen hårsårhet.



Fått mange tilbakemeldinger

Sverdrup avslutter innlegget med en rimelig direkte oppfordring til Uefas ledere om «å ta del i 2024 og forberede fremtiden».

Teksten har vakt oppsikt, både her hjemme og på kontinentet.

– Jeg har fått en del meldinger fra ansatte i utenlandske fotballforbund. Det har vært positiv respons. Mange her hjemme har også uttrykt at de er glade for at vi tar debatten, sier styrelederen til TV 2.



Vågane i Bataljonene håper dette kan være startskuddet på at flere tar til motmæle når Uefa sender bøter etter fotballkamper.

–Det at flere ledere tør å stå opp mot dette, spesielt når det gjelder noe så viktig som ytringsfriheten, er veldig viktig og bra. Det er ikke vanlig at slike bøter ankes.