Branns nye ledestjerne: – Det kom som en overraskelse

I helgen: Se sesongstarten i Toppserien på TV 2 Play.

For tre år siden kom en bare 19 år gammel Marthine Østenstad til Brann.

Nå er hun 22 år gammel og står foran en av sine største oppgaver så langt i sin fotballkarriere. Hun skal lede Brann foran hele Fotball-Europas øyne.

– Jeg er veldig, veldig stolt av å være en del av Brann og å ha fått den rollen. Jeg ønsker at vi skal gjøre noe og å være en del av et lag som kjemper om titler, forteller Østenstad til TV 2.

Ny kaptein

Siden i fjor vinter har Cecilie Redisch Kvamme vært kaptein for Brann. I februar offentliggjorde hun at hun ville trekke seg fra rollen for å fokusere mer på seg selv og sin rolle i klubben.

NYTT FOKUS: Cecilie Redisch Kvamme i kampen mot St. Pölten i Champions League. Foto: Ingrid Wollberg

Det åpnet døren for Østenstad.

– Det kom som en overraskelse – mest fordi jeg synes Cecilie har gjort en fantastisk jobb i den rollen. Hun er en fantastisk person, så uansett om hun er kaptein eller ikke, så vet jeg at hun kommer til å bidra mye i gruppen.

– Hvordan er det å overta ansvaret etter henne?

– Det blir tøft. Men jeg ser veldig opp til henne, og jeg vet at jeg kan rådføre meg med henne når som helst. Jeg kommer til å få god hjelp av henne, selv om det er nå er jeg som tar over den rollen.

Beskjeden ble overrakt gjennom en helt vanlig samtale med trener Martin Ho – eller «Mart» som Østenstad kaller han.

– For meg var det et veldig enkelt valg. Jeg synes det var veldig stas og et stort kompliment at jeg var ønsket i en sånn type rolle, forteller hun.

Hun er tydelig på hva hun tror ligger bak avgjørelsen.

HAR TROEN: Marthine Østenstad. Foto: Lage Ask / TV2

– Jeg tror at jeg har gode egenskaper til å gjøre en bra figur i den rollen, samtidig som jeg vet at jeg kommer til å lære masse og få god erfaring av det, forteller hun og utdyper:

– Jeg er veldig glad i mennesker og bryr meg veldig mye om de rundt meg. Samtidig har jeg høye krav til meg selv og til laget. Siden jeg selv er så ambisiøs, så føler jeg at jeg kan bidra med å pushe laget i den retningen, samtidig som jeg bryr meg om dem.

Lørdag sparkes Toppserien i gang. Da skal Østenstad og Brann forsøke revansjere fjerdeplassen fra i fjor.



Gjevt besøk

Til tross for at en fjerdeplass i Toppserien i fjor ble fasit for «Bergens Stolthet», ble sesongen likevel ingen nedtur for de rødkledde.

En andreplass i gruppespillet i Champions League sikret kvartfinale for Østenstad og laget. Og om ni dager gjester Barcelona de rødkledde fra Bergen by.

– Det handler om å ta muligheten når man får den. Det å sette Brann på kartet, er å sette seg selv på kartet og sette laget på kartet. Og da må vi ta den muligheten når vi får den, forteller Østenstad.

REGJERENDE MESTER: FC Barcelona Femení vant Champions League i 2023. Alexia Putellas holder troféet. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Mannskapet fra Catalonia bærer et stjernepreg lik få andre i kvinnefotballen. Blant dem er Gullballen-vinnerne Aitana Bonmatí og Alexia Putellas, Lucy Bronze og de norske landslagsprofilene Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen.

Den ferske Brann-kapteinen legger ikke skjul på at slike kamper bærer mye nerver – men tror ikke at det har negative konsekvenser.

– Det viser at vi bryr oss. Og det skal vi gjøre. Så jeg tror det er en bra ting. Og selv om det så klart er nerver, så har vi ingen press på oss inn mot disse kampene. De er store favoritter, og det gjør at vi kan gå inn i de kampene med lave skuldre og ønske å vise oss fram, forteller hun og fortsetter:



– Vi har veldig tro på måten vi spiller på og er på, så vi har jo en selvtillit der. Det er klart det blir tøft å møte Barcelona, som kanskje er verdens beste lag akkurat nå. Men vi går inn i hver kamp med tro på at vi kan vinne kampene.

Revansjesesong

Syv tap og syv uavgjort ble fasit for laget i fjorårets sesong. 13 poeng bak seriemester Vålerenga.

Østenstad har troen på at Brann har bedre tider i vente den kommende sesongen.

– Jeg tror at det blir en veldig bra sesong for oss. Vi jobber hver dag med å bli bedre og å utvikle oss. Vi har veldig mye fokus på at vi ønsker å prestere godt, forteller hun.

I fjor sommer kom Martin Ho fra Liverpool inn som hovedtrener for kvinnene. Han har tidligere erfaring fra kvinnelagene til både Manchester United og Liverpool.

TRENER: Martin Ho under kampen i Champions League-gruppespillet mot Glasgow City. Foto: Ingrid Wollberg

Kapteinen er positiv til prosjektet som engelskmannen driver i klubben.

– Jeg har veldig tro på måten vi jobber på, så jeg har troen på at vi kommer til å utvikle oss mye denne sesongen. Vi kommer til å bite godt fra oss, og vi kommer til å løfte oss fra i fjor, sier hun.

De kommende møtene mot Barcelona har en tydelig positiv innvirkning på innstillingen inn mot Toppserie-kampene, forteller 22-åringen.

– Vi har lyst til å spille flere av de kampene, og da er det viktig å prestere godt i ligaen også. Den motivasjonen for oss er veldig enkel.



Toppserie-kollega Mali Næss i Rosenborg tror Brann vil nye godt av fordelene med å møte storhet som Barcelona mellom slagene i Toppserien.

– De har spilt mye kamper nå, så de har sikkert veldig mye selvtillit. Og det synes jeg at de skal ha. De har spilt veldig god fotball og de er artig å se på. De har kanskje en liten fordel, erkjenner Næss.

– Vi synes at det er utrolig kult at Brann får det til, og det er veldig fint for hele damefotballen.

KLARE: F.v.: Helene Gloppen (Åsane), Susanne Haaland (Kolbotn), Mali Næss (Rosenborg), Janni Thomsen (Vålerenga), Emilie Bølviken (Stabæk), Emilie Woldvik (LSK Kvinner), Marthine Østenstad (Brann), Sarah Suphellen (Røa), Stine Hovland (Arna-Bjørnar), Kirvil Odden (Lyn). Foto: Lisa Amdam Tetlie / TV2

Cecilie Fiskerstrand i LSK Kvinner tror også at opplevelsen ikke vil bære med seg noen ulemper. De møter Brann allerede i første serierunde lørdag.



– Jeg tror ikke det kommer til å påvirke dem så mye. Det blir nok bare en positiv ting for dem, og vi heier jo selvfølgelig veldig på Brann og alle norske lag i Europa, forteller hun og legger til:

– Også er vi veldig fokusert på den kampen mot dem. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta med oss tre poeng, sier Fiskerstrand.



Økende interesse

Ti minutter tok det før billettene til storkampen på Åsane Arena var revet bort. Østenstad tror prestasjonene fra tidligere har mye å si, og at engasjementet øker i takt med suksessen.

– For oss handler det om å fortsette å prestere godt og spille underholdende fotball. Også er vi veldig glad i supporterne våre og glad i publikummet vårt, sier Østenstad.

– Vi må prøve å fortsette å skape scener – slik som vi gjorde på Åsane Arena. Vi utligner på overtid og går bort til supporterne våre og feirer med dem. De er viktige for oss og da er det viktig at vi prøver å gi noe tilbake til dem.

BRAGD: Branns kvinnelag spilte Champions League mot Lyon på Åsane Arena like før jul. Stillingen ble 2-2. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

En annen viktig del av Branns supporteridentitet, er klubbhymnen «Nystemten». Østenstad har tidligere fortalt om da hun selv måtte synge hymnen foran hele laget.

– Har du innført det som tradisjon nå når du har blitt kaptein?

– Nei, jeg har ikke det, ler hun og forklarer bakgrunnen:

– Det er litt morsomt, for hvis jeg hadde innført den regelen, så hadde jeg nok kanskje måtte synge Nystemten flere ganger. Det er sånn at de som har størst koffert på turer må synge, og jeg er alltid den med størst koffert. Da hadde det blitt mye «Nystemten» på meg fremover.