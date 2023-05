Brann-Wolfe preget av overgangs-sagaen: – Vært mye

David Møller Wolfe (21) kan forsvinne fra Brann innen kort tid. Koket rundt hans mulige overgang har kostet for talentet.

Brann smadret Stabæk 4-1 16. mai, og på nasjonaldagen ble de røde hyllet i Bergens gater.

Uten dressko stilte en smørblid David Møller Wolfe til intervju:

– Dette er bare gøy! Det gir masse energi, sier Brann-backen til TV 2.

Men den siste tiden har vært utfordrende, for 21-åringen står midt i en overgangssaga. Den nederlandske toppklubben AZ Alkmaar virker å bli neste stoppested for bergenseren.

Brann har takket nei til et bud på 20 millioner kroner, og skal ønske 30 millioner for å selge backen, ifølge TV 2s opplysninger. Mye tyder på at klubbene nærmer seg en enighet.

Når TV 2 spør om hvordan den siste tiden har vært, svarer Wolfe:



– Det har selvfølgelig vært litt hektisk. Det er ikke hver dag man står i sånne overgangssagaer, om man skal kalle det det.

– Det har vært litt mye. Ting har gjort mer inntrykk på meg enn jeg kanskje hadde tenkt. Nå har jeg klart å legge ting til side, og jeg har fullt fokus på cupfinalen.

PREGET: David Møller Wolfe kan ha gått i sitt siste 17. mai-tog som Brann-spiller. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

– Hvilke følelser har du kjent på?

– Nei, det er vel det at det har vært mye spørsmål og mye trøkk. Dere i media, selvfølgelig, dere gjør jobben deres. Mobilen har kokt ganske greit.

– Har det vært tøft?

– Neinei, det har det ikke vært. Jeg prøver bare å få energi fra det.

Benket av Horneland

Den mulige overgangen til utlandet har preget Wolfe såpass at Horneland valgte å benke 21-åringen mot Stabæk:

– David har hatt mye andre ting de siste ukene. Det er greit å tenke litt frem i tid også, sa Horneland til TV 2 før 16. mai-oppgjøret.

Brann-treneren la så til:

– Han kommer til å forsvinne fra oss på et eller annet tidspunkt. Det er ikke noe mer enn det.

BRANN-TRENER: Eirik Horneland. Foto: Michael Allen / TV 2

Bein-beskjed før cupfinalen

Energi håper han ta med seg inn til helgen. For før en eventuell overgang til Nederland, venter cupfinalen mot Lillestrøm.

– Det blir dritgøy. Vi gleder oss så mye, sier Wolfe.

Mange har ment at Brann burde ha latt være å gå i 17. mai-prosesjonen for å spare beina til cupfinalen, men samtlige Brann-spillere spaserte i tog på nasjonaldagen.

– Hvordan går det med beina?

– De er fine de! Vi får bare mye energi av dette. Dette er kjempegøy.