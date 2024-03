Brann vil fjerne VAR

Branns årsmøte gikk imot eget styre og vedtok at klubben skal jobbe for å avskaffe videodømming i norsk fotball.

I alt stemte 128 for avvikling, mens 71 stemte for styrets forslag. Det melder Bergensavisen.

Vedtaket som vant fram, lød slik: «Sportsklubben Brann skal i alle sammenhenger, formelle som uformelle, ha et klart og tydelig standpunkt mot bruk av VAR i norsk fotball».

Brann-styret hadde på forhånd kommet med et motforslag om at klubben aktivt skal jobbe for at VAR, så lenge det blir videreført, forbedres vesentlig.

Tidligere onsdag vedtok et klart flertall på Lillestrøms årsmøte at klubben også i framtiden skal jobbe for å avvikle videodømming. Det var kun fire personer som stemte imot forslaget fra Kanari-Fansen om at LSK skal fortsette kampen mot VAR.

I 2021 var Lillestrøm alene om å vise motstand da interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball sa ja til videodømming i Eliteserien.

– LSK var de eneste som var tydelig imot innføring av VAR. Det er vi stolte av, sa Kanari-Fansens leder Tony Johansen fra talerstolen på onsdagens årsmøte.

Liten motstand i Viking

Dette var den konkrete teksten som ble vedtatt av klubbens medlemmer:

«LSK skal i alle sammenhenger, formelle som uformelle, ha et klart og tydelig standpunkt mot VAR og jobbe for avvikling av VAR i norsk fotball».

Styret hadde på forhånd innstilt på å støtte forslaget.

Videodømming var også tema på Vikings årsmøte onsdag. Der ble utfallet motsatt med bare fire stemmer for og 29 stemmer mot, melder VG og Stavanger Aftenblad.

Styret i Viking FK hadde innstilt på at de ikke ønsket å binde klubben til et VAR-nei inn i 2024-sesongen. Blant argumentene var at videodømming uansett ikke er på dagsordenen på årets fotballting.

Supporteropprør

Tirsdag landet årsmøtet i Strømsgodset på et aktivt standpunkt mot videodømming.

VAR-motstanden har vært til dels stor i deler av norsk fotball i lengre tid. Særlig fra supporterhold har det vært ytret misnøye med teknologien og anvendelsen av den.

Tidligere har Odd og Molde samt 1.-divisjonsklubben Aalesund stilt seg positive til at VAR skal fortsette.

VAR ble innført før 2023-sesongen.

(©NTB)