Brann-treneren på telefon med landslagssjefen kvelden før Barca-returen

Se Barcelona-Brann på TV 2 Direkte og Play torsdag fra kl. 18!



– Det er vel litt som å si at Barcelona er forutsigbare. Vi vet jo hvordan de angriper hver gang, sa Brann-trener Martin Ho og trakk lett på skuldrene under onsdagens pressekonferanse.

Briten fikk spørsmål fra norsk presse om Barcelona-trener Jonatan Giráldez uttalelser etter første kamp: At Brann spilte slik Barcelona hadde forventet de skulle spille.

– De forsøkte å ha mye ballbesittelse, særlig i den første omgangen. Vi var gode på gjenvinning høyt i banen, så de måtte legge om litt og spille litt lenger, gjentok Giráldez i et intervju med TV 2 onsdag.

20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer 20240327: Brann trener på Estadi Johan Cruyff før returkampen mot Barcelona. Champions League. Foto: Ingrid Wollberg Les mer

Har en plan

Forutsigbar-stemplet tar Brann-trener Ho med knusende ro.

– Har du noen ess i ermet som kan overraske Barcelona, da?

– Vi har jo sett på områder hvor vi føler vi kunne vært mer effektive, men vi kommer ikke til å endre identiteten vår og hvordan vi spiller, sier Ho til TV 2 før Branns trening på kamparenaen onsdag kveld.

– Det er noen situasjoner vi føler at vi ikke fremstod helt slik vi ønsket og det må vi forsøke å utnytte bedre i denne kampen.

Briten ramser opp en rekke eksempler: At de ikke kom seg godt nok inn i områder hvor de kunne straffe Barcelona, at de kunne slått én ekstra pasning i visse situasjoner og at de ved noen anledninger kunne gått enda hardere til verks for å skape seg muligheter høyere i banen.

Analyserte Brann for UEFA

Onsdag kveld slo Ho av en prat på telefon med Norges britiske landslagssjef Gemma Grainger.

– Han virket rolig og selvsikker. Det blir spennende i kveld, sier Gemma Grainger til TV 2 om samtalen.

Norges ferske landslagssjef var på plass i Bergen under den første kvartfinalen. 41-åringen har også levert analyser av lagenes taktikk og prestasjon som en del av hennes rolle i Det europeiske fotballforbundets (UEFA) «technical observer team».

Blant annet trakk Grainger frem at Brann måtte ty til mange langpasninger i møtet med Barcelona. Hele 15 prosent av bergensernes pasninger i oppgjøret var lange - det er den høyeste prosentandelen de har hatt denne sesongen.

Norges landslagssjef Gemma Grainger. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Det er klart at det er den defensive utfordringen som virkelig gjenstår her, men at Brann utfordrer Barcelona - bare å si den setningen sier veldig mye, sier Grainger.

– Martin ber dem om å tørre å spille sitt spill og de er modige som holder på det, legger hun til.

Bergenserne har av flere fått mye ros for deres ambisiøse spillestil. Men er det naivt å gå for ballbesittelse og høyt press når man møter verdens beste klubblag?

– Alle får ha sin mening, men vi mener at hvis vi spiller vårt spill og holder oss til våre prinsipper og vår identitet, så kan vi være effektive, sier Ho.

– Vi vil komme i situasjoner der vi ikke lykkes like godt, men det er en del av utviklingen og veksten vår. Vi endrer oss ikke og går vekk fra det vi står for. For noen er det naivt, men ikke for oss. For oss er det å være modig og vi vil fortsette med det.

Se Barcelona-Brann på TV 2 Direkte og Play torsdag fra kl. 18!