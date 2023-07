Brann-treneren feller nådeløs dom: – Skal nesten ingenting til

Brann – Viking 0-2

– Akkurat nå ser vi ut som et nyopprykket lag, sier Brann-trener Erik Horneland til TV 2.

– 2023 er et litt vanskelig sted for oss.

Viking slo til på Brann Stadion og sørget for Branns første tap på hjemmebane denne sesongen.

Brann har ikke tapt en eneste kamp på hjemmebane så langt i sesongen, men det ville seg ikke i solskinnet mot Viking.

Til tross for at hjemmelaget gikk ut i rykende fart i første omgang, lot det seg ikke gjøre.

De rødkledde gikk på sesongens andre tap mot Stavanger-laget og sitt første hjemmetap på halvannet år, etter at Viking avsluttet kampen med straffescoring av Niklas Sandberg.

– Det er klasse-straffe fra Sandberg, sier TV 2 kommentator Morten Langli.

– Jeg får frysninger, sier straffescoreren etter seieren mot Bergen.

– Skuffende

Allerede før Sandberg satte inn bortelagets andre scoring, hadde flere av hjemmelagets fans gått fra tribunen.

– Det er skuffende av oss. Sånn er det bare. Vi skaper ikke noe på samme måte som tidligere i sesongen, sier Bård Finne.

Horneland mener de er altfor enkle å score på og at det mangler både overskudd og øyne.

– Det var tungt. Å tape kamp kan vi tåle, men prestasjonen syns jeg var alt for langt fra det vi ønsker å være. Vi er veldig enkle å score på. Det skal nesten ingenting til for å score på mål, sier Horneland til TV 2 etter kampen.

Brann-treneren forteller at de blir løpende etter situasjonene istedenfor å være først på plass.

– Jeg synes vi spiller en god kamp. Vi burde hvert fall tatt poeng. Jeg synes vi hadde fortjent å vinne. Si skaper mer enn nok, sier kaptein Sivert Heltne Nilsen.

Syvende serier på rad siden 1972

Hjemmelaget var nære scoring med Niklas Castro som fyrte av skudd mot motsatt hjørne i første omgang. Men en viktig inngripen av Vikings sisteskanse, Patrik Gunnarsson, holdt nullen for Brann.

– En fantastisk avslutning og meget godt keeperspill. Det er lov å ha god keeper, sa Langli.

Viking jublet med supportene etter seieren. Foto: Ingrid Wollberg

Viking gikk på sin syvende seier på rad i Eliteserien siden 1972 og med en kamp mindre spilt ligger Stavanger-laget på andreplass på tabellen, trepoeng ned til Molde.

Viking kom på en god kontring etter at Lars-Jørgen Salvesen ble liggende nede på midtbanen, men Viking fikk betalt for å fortsette.

Ballen spratt mellom flere Viking-spillere før ballen havnet i beina på Sondre Flem Bjørshol og satte inn kampens første scoring.

– En perfekt målgivende pasning til Sondre Bjørshol. Snakk om at ballen spretter Vikings vei. Meget klokt av Viking å fortsette angrepet, sa Langli.

Zlatko Tripić hadde en enorm mulighet til å doble ledelsen mot hjemmelaget, men det tiende målet for sesongen ble ikke et faktum for midtbanespilleren.



Brann skal ut i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference League hvor de møter portugisiske Acrouca 10. august, før de spille retur oppgjøret i Bergen uken etter.