Brann tapte etter marerittminutt: – De blir overkjørt

Rosenborg - Brann 2-0 (0-0)

Rosenborg kom nærmere serieleder Vålerenga etter seier over Brann. Trønderne har nå 26 poeng og er dermed ni poeng bak Vålerenga, men har én kamp mindre spilt.

Den første timen på Lerkendal var av det sjansefattige slaget, men så løsnet det for Rosenborg.

Først fikk Emilie Marie Joramo drømmetreff etter en RBK-corner og sendte vertene i ledelsen med 64. minutter på klokken.

Minuttet senere var Joramo igjen involvert da hun fant Synne Skinnes Hansen som hadde løpt seg fri. Innbytteren gjorde ingen feil og økte til 2-0.

– For en avskjedsgave dette er fra Skinnes Hansen til hjemmepublikumet. Et Brann-lag som ikke henger sammen, utbrøt TV 2s kommentator Amund Lutnæs.

Fredag ble det klart at Skinnes Hansen blir Bayer Leverkusen-spiller og forlater Rosenborg til sommeren.

– Det smakte veldig godt. Det handler om å ta sjansene man får, og så var det deilig at det ble scoring. Jeg nyter siste tiden i Rosenborg, sier Skinnes Hansen.



Rosenborg fortsatte å presse Brann som slet med å få spillet til å sitte.

– Det er et Brann-lag som ser ut som de savner Bergen og bare vil hjem, for her blir de overkjørt av Rosenborg, sier Lutnæs.



Andrine Hegerberg hadde skudd i tverrliggeren helt på tampen i en periode hvor Brann presset på for redusering. Men sluttspurten kom for sent for gjestene fra Bergen.

Det endte 2-0.



– Det var nesten kjipere å tape i dag enn sist, for i dag følte vi kanskje vi kunne fått mer ut av kampen. For oss er det viktig å se at vi utvikler oss og tar steg, sier Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme.

– Det så tungt ut for Brann på slutten. Det var en god andreomgang av Rosenborg og en fortjent seier. Brann viser at de fortsatt har en lang vei å gå, sier TV 2s fotballekspert Marit Clausen.