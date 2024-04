Brann-spiller slått ut etter skrekksmell

Viking-Brann 1-1

De knalltøffe duellene florerte i vestlandsderbyet.

På overtid holdt tilskuere og publikum pusten da Brann-spiller Ulrik Mathisen ble liggende etter en fæl hodeduell.

Medisinsk hjelp ble tilkalt umiddelbart. Båren ble også tatt ut på banen, men Brann-spilleren klarte etter hvert å reise seg og gikk av banen med tilsyn fra en lege.

Reprisene viste at 25-åringen landet stygt i tillegg til trøkken han fikk i duellen.

Foto: Carina Johansen / NTB

Kampen endte 1-1 etter et enormt drama.

Ole Didrik Blomberg berget uavgjort for Brann med scoring midtveis i andre omgang. Bergenseren hadde selv et sår under øyet da han ble intervjuet av TV 2 rett etter kampen.

– Jeg har vondt i hodet nå. Jeg er litt ør, meldte Blomberg.

– Det er stor tenning. Det er sånn det skal være. Det skal brake løs når det er Viking-Brann, fortsatte Brann-spilleren.

Saken oppdateres.