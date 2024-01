Brann skjermer supertalentet: – Kan skjønne at det blir mye

Flere Brann-spillere venter tålmodig i intervjukø etter trening på City Stadium i byen Mlada Boleslav.

Den spilleren Slavia Praha trolig frykter mest før torsdagens møte, er ikke blant disse.

Signe Gaupset har fått mediefri.

– Ulike spillere er på ulike stadier i karrieren. De har ulik personlighet og væremåte, sier Aleksander Olsen til TV 2.



– Det handler om å ta hensyn til hvordan hun opplever det stadig økende medietrykket som blir på henne.

– Har det vært langt større interesse og trykk etter Lyon?

– Definisjonen av trykk blir veldig individuell. Hun er fortsatt ung. Dette kommer nok til å bli en stor del av karrieren hennes, men hun har akkurat begynt og vi må finne en god måte å tilnærme oss det på.

På siste trening før Champions League-kampen mot Slavia Praha, spurte TV 2 trener Martin Ho om hvorfor.

– Vi sørger bare for at vi passer på henne. Det er masse spekulasjoner og medietrykk på grunn av hennes prestasjoner, som er forståelig. Men, hun er samtidig veldig ung.

SJEFEN: Martin Ho er Brann-trener og passer på Gaupset. Foto: Tore Gloppen / TV 2

– Hun må av og til fjernes litt bort fra trykket. Dette for å hjelpe henne å forstå, samt å ta bort litt av presset.

To personligheter

Signe Gaupset er beskjeden, snakker lavmælt og gjør generelt lite ut av seg. Men det er utenfor banen.

Med draktnummer på ryggen, et hvitt hårbånd rundt hodet og matchende sko på plass, er ikke 18-åringen til å kjenne igjen.

– Jeg er nok to ganske ulike typer på og utenfor, ja, sa stortalentet til TV 2 før møtet med Lyon 21. desember 2023.



Da dommeren blåste i fløyta på Åsane Arena, ble det tydelig for de fleste. Verdensstjernene ble vist ryggen av en norsk tenåring.

STJERNE: Signe Gaupset (nr.16) smiler fra øre til øre. Her har hun nettopp sørget for 2-2 mot selveste Lyon. Foto: Paul S. Amundsen

En uke tidligere hadde Gaupset gjort det samme, men da på bortebane.

Stjernegalleriets trener, Sonia Bompastor, sa den gang til TV 2 at Gaupset utvilsomt kan bli en del av Lyon-laget i fremtiden.

– Har selv gitt beskjed

Siden den gang har interessen vært stor. Så stor at Brann følte de måtte ta grep.

– Selv om hun allerede presterer på et utrolig bra nivå, så handler det om å finne en god balanse der hun blir ivaretatt. Hun har også gitt beskjed om at det er dette hun ønsker, sier Olsen til TV 2.



Da TV 2 møtte Branns juvel på hjemmebane i Bergen i desember, var hun selv klar på at det er mye hun liker bedre enn intervjuer.

Nora Eide Lie kjenner Gaupset godt. Hun sier følgende om tiltaket:

– Jeg tror ikke hun trenger å skjermes fordi hun svever over bakken. Jeg tror hun har beina godt plantet på jorda. Det er vel heller for at hun skal få fokusere ordentlig på kampen.



– Hva har hun sagt om det mediestyret som har vært?

– Signe snakker ikke om det. Vi prater ikke om det på trening, heller.

Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme lar seg imponere av 18-åringen:



– Jeg har aldri opplevd at hun er ti år yngre enn meg, sier 28-åringen.

Hun legger til:

– Hun har fått utrolig mye oppmerksomhet, og det har vært stor pågang på henne. Jeg kan skjønne at det blir litt mye, og da må vi som medspillere og klubb gjøre det vi kan for at hun skal kunne prestere best mulig i morgen.