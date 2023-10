Brann satte klubbrekord: – Et ellevilt gullhåp lever

Brann-Molde 3-2

– Et ellevilt gullhåp lever fremdeles, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker da Brann hadde snudd kampen.

Det skal riktignok en del til om det skal bli gull, selv om Brann kan ta et jafs med Bodø/Glimt hjemme i nest siste serierunde.

Uansett kan de glede seg over en svært viktig seier i medaljekampen.

Bergenserne vartet til tider opp med storspill, og det uten toppscorer Bård Finne på banen.

Spissvikar Aune Heggebø stod for et glimrende forarbeid til 2-1-målet da han dundret oppover langs linjen. Like etter satte dagens mann for Brann, Sander Kartum, inn sitt andre for dagen og avgjorde kampen.

– Det er deilig. Det betyr mye for selvtilliten å slå topplagene òg, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2.



Seieren er Branns åttende på rad i serien. Det har aldri skjedd før i klubbens historie.

Nå ligger de på tredjeplass, med tre poeng ned til Tromsø, som møter Viking søndag. Molde er sju poeng bak på femteplass.

Opp til serieleder Bodø/Glimt er det sju poeng.

Det så ikke nødvendigvis ut til å bli en festkveld i Bergen fra start av.

Molde gikk rett i strupen på dem, og et forrykende tempo resulterte i en tidlig ledelse.

En sylfrekk Magnus Wolff Eikrem-tunnel spilte opp Fredrik Gulbrandsen, som banket inn 1-0.

Brann fikk samlet seg.

Etter et knapt kvarter spilt gikk Ulrik Mathisen i bakken i feltet. Brann fikk straffe, og kaptein Sivert Heltne Nilsen steg frem.

32-åringen tok et lite hopp før han avsluttet og ble lest av Moldes sterke straffekeeper, Oliver Petersen.

– Det er jo faren når du velger en sånn taktikk som straffetaker. Hvis ikke keeperen gjør et utslag, er det plutselig du som sitter med skjegget i postkassen. Men det er strålende gjort av Moldes keeper, kommenterte TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

I starten av andre omgang gjorde Brann som Molde gjorde i første.

Kun fire minutter var gått da Sander Kartum, etter på noe heldig vis ha fått med seg ballen, satte inn utligningen.

Saken oppdateres!