Brann rystet Barcelona: – Tårer i øyekroken

Oppdateres med reaksjoner fra Åsane Arena!

Brann - Barcelona 1-2

Caroline Graham Hansen sendte oppskriftsmessig katalanerne i ledelsen, før Cecilie Redisch Kvamme sjokkerte Åsane Arena ved å utligne.

– Helt surrealistisk. Jeg vet ikke om jeg klarer å beskrive følelsen. Jeg hadde ikke trodd det i min villeste fantasi, sier Kvamme til NRK.

– Veldig få hadde trodd at vi skulle gå inn i andre kamp med alt å spille for. Det er en prestasjon å være stolt over, sier Marthine Østenstad på pressetreffet etter kampen.

Bergenslaget sto lenge imot presset, men med 20 minutter igjen fikset Salma Paralluelo 2-1-seier.

Kveldens Brann-kaptein dukket opp på bakerste stolpe og kunne ikke tro at ballen gikk i mål.

– Det er helt sykehus, jeg har tårer i øyekroken, sier TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland.

– Definisjonen på når drømmer du ikke visste fantes går i oppfyllelse, herre min hatt, var Rylands tanker etter 1-1-målet.

Det knepne tapet gjør at Brann fortsatt har et håp før returen i Spania neste torsdag. Kampen ser du på TV 2 Play og TV 2 Sport 1.



– Andre omgang er ekstremt imponerende og at de fikk et mål på hjemmebane er over all forventning, sier Ryland.



Barcelona hadde flere store sjanser til å score flere, men Aurora Mikalsen hadde en strålende kamp i Brann-buret.



– De kunne ikke drømt om et bedre utgangspunkt, sier TV 2s fotballekspert.

Graham Hansens scoring kom etter glitrende spill fra gjestene.

Etter kampen roste hun motstanderen.

– Det var veldig gøy og fantastisk stemning. En bortekamp i Champions League er aldri lett og Brann-fansen gjorde alt de kunne for å gjøre det bra for dem og dårlig for oss, sier Barca-stjernen til NRK.

– Jeg burde scoret et par til, vi har nok av sjanser til å lede med fire mål til pause, men sånn er fotball noen ganger, legger Graham Hansen til.



Ryland kommer med følgende dom om Barcelona og den norske profilen:

– De ble kjempet ut av stilen i andre omgang. Caroline ristet på hodet og var ikke helt fornøyd. De skulle vunnet mer, sier TV 2-eksperten.