Brann møter Barcelona: – Det er et drømmescenario

Brann møter storklubben Barcelona i kvartfinalen i Champions League. To norske spillere holder til i Barcelona: Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen.

– Det er den tøffeste motstanderen de kunne få, sier Solveig Gulbrandsen.

– Først og fremst er det en ære å få spille mot Barcelona, men vi kunne nok ikke fått en tøffere vei, sier Brann-midtstopper Ingrid Stenevik.

– Alle motstanderne hadde vært beinharde, men når man likevel skal møte et godt lag, hvorfor ikke møte verdens beste, legger hun til.

– Et drømmescenario

Stenevik tror Brann kan ha en liten mulighet, selv om motstanden er formidabel.

– Du skal aldri si aldri. Du så mot Lyon at vi fikk et solid temposjokk i den første kampen, men så klarte vi å hente oss litt inn igjen. Du skal aldri si at noe er helt umulig, men knalltøft blir det, sier Brann-stopperen.

Landslagstrener for herrene, Ståle Solbakken, ser frem til oppgjørene.

GLEDER SEG: Ståle Solbakken ser frem til at Brann får Barcelona-besøk. Foto: Andrew Milligan

– Det er fantastisk for norsk kvinnefotball. Det blir en folkefest og en mulighet til å møte et av Europas beste lag. Det er et drømmescenario. Jeg har sett en del Brann-kamper, og de spiller en veldig modig fotball. Jeg synes Ho virkelig har fått satt sitt preg på laget, sier Solbakken til TV 2.

Kvartfinalene spilles over to kamper. Første kamp spilles 19. eller 20. mars, mens returoppgjøret spilles 27. eller 28. mars. De øvrige kvartfinale-oppgjørene: Häcken-PSG, Benfica-Lyon og Ajax-Chelsea.

Kan møte Chelsea

Dersom Brann skulle slå ut Barcelona i kvartfinalen, møter bergenserne vinneren av oppgjøret Ajax-Chelsea.

Sportslig leder for Branns kvinnelag, Aleksander Olsen, var til stede under trekningen:

– Det er veldig spennende for oss. Vi møter et av verdens to-tre beste fotballag, men vi er klare.

– Det er utrolig. Vi har en nydelig by i ryggen og strålende supportere, fortsetter han.



Brann tok 13 poeng i gruppespillet. De var kun ett poeng bak gruppevinner Lyon.

Regelverket er slik at Brann som gruppetoer skal spille hjemmekamp først, men klubben ytret ønske om å snu om på hjemme- og bortekampene. Da ville det nye hybridgresset på Brann Stadion vært klart til bruk for returoppgjøret.

Tirsdag ettermiddag bekrefter imidlertid Brann at de ikke har fått innvilget ønsket sitt. Dermed vil kvartfinalen spilles på Åsane Arena 19/20. mars, men det andre oppgjøret går av stabelen i Barcelona uken etter.

Semifinalene spilles i april, og disse oppgjørene vil også gå over to kamper.