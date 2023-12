Brann-leder reagerer etter fest-overtramp

Sportslig leder for Branns kvinnelag, Aleksander Olsen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Sportslig leder for Branns kvinnelag, Aleksander Olsen, varsler en reaksjon etter at noen av spillerne drakk mer enn tillatt under lagets årsfest.

Mandag kveld var både herre- og kvinnelaget til Brann samlet på et utested i Bergen for å feire sesongen.

Herrenes sesong er over, men for kvinnene gjenstår fortsatt to Champions League-kamper.

Til Bergens Tidende forteller Aleksander Olsen at spillerne fikk anledning til å ta seg et vinglass til maten, men at noen drakk mer enn det.

– Det var et lite overtramp. Det tar vi på alvor, sier han til BT.



Han sier til avisen at det blir en reaksjon for spillerne det gjelder.

– Det var en årsfest for klubben, der man kunne ta seg et vinglass til maten. Så var det en bitte liten del av gruppa som gjorde et lite overtramp, sier Olsen til TV 2.

Han understreker at det er snakk om et lite overtramp.

– Men det var nok til at vi ville presisere hvilke krav og forventninger det er å være Brann-spiller. Som gruppe har vi igjen to store oppgaver før vi tar juleferie. Det har vi fokus på.

– Hvordan håndteres dette internt?

– Det går ikke vi ut med, sier Olsen som understreker at det er høye krav til det å være ansatt i Brann.

Han legger til:

– De som har tatt en ekstra enhet forstår at vi reagerer - og de har på mange måter beklaget. De er profesjonelle spillere - og vi er en klubb med høye standarder som utvikler og tar vare på mennesker.

Ifølge Olsen dro spillere og støtteapparatet hjem etter at det offisielle arrangementet var over i 21.30-tiden.

13. desember spiller Brann mot Lyon i Frankrike, mens de tar imot storklubben på Åsane Arena 21. desember.

Kampen mellom Brann og Lyon 21. desember ser du på TV 2 Play!