Brann kan få Mourinho-hjelp i Europa

Brann slo Lillestrøm 2-0 i cupfinalen og sikret med det adgang til Europacup-spill til høsten.

Nå viser det seg at Brann kan få uventet hjelp, fra en ringrev fra Portugal. Mer om hvordan dette henger sammen, litt lengre nede i saken.

Men faktum er at skulle Jose Mourinho – trofégarantisten – ta Roma til tittelen i Europaligaen, vil dette, om italienerne havner på femteplass i serien, sende Brann inn i tredje kvalikrunde i Europaligaen, altså nivået over Conference League.

– Det er ikke den verste hesten å stole på i en finale. Det blir kynisme, men Roma møter jo spesialisten, Sevilla. De har vunnet ofte, sier Branns assistenttrener Erik Huseklepp til TV 2.

Roma har snublet litt i serien i det siste, men innehar sjetteplassen to runder før slutt (etter at Juventus ble trukket ti poeng).

– Jo høyere, jo bedre. Det gir oss en ekstra sjanse til å nå gruppespillet. Så det må vi håpe, sier Huseklepp.

Som selv har erfaring fra Europa-spill.

– Det har gått veldig for å få Brann ut i Europa. Men ingenting er gøyere, sier han.

Veien til «opprykk»

Brann går i utgangspunktet inn i 3. kvalikrunde (Q3) i Conference League. Dette skjer fordi russiske klubber nektes spill i Europa.* Bodø/Glimt og Rosenborg går inn i 2. kvalikrunde (Q2), mens Molde skal forsøke å ta seg til Champions League. Moldenserne går inn 2. kvalikrunde (Q2), der de blir seedet.

Q2 spilles 25/26/27. juli med returkamp 1/2/3. august. Q3 i Europaligaen og Conference League spilles 10. og 17. august.

For Brann blir det noen spennende uker fremover. Det er nemlig en mulighet for at Brann kan bytte ut Conference League med spill i Europaligaen.

Resultatene i Serie A, Coppa Italia, samt finalene i Conference League, Europaligaen og Champions League kan alle bli avgjørende for hvor Brann blir plassert, noe Fotcalc også har omtalt på Twitter.

Om Brann havner i Europaligaen, blir de plassert i 3. kvalikrunde. Dersom de skulle avansere fra 3. kvalikrunde til playoff, er bergenserne sikret minimum gruppespill i Conference League. Om de skulle tape 3. kvalikrunde, er de sikret playoff til gruppespillet i Conference League.

Finalen i Conference League 2023/24 spilles for øvrig 29. mai i Aten.

Mange variabler

Det er flere faktorer som avgjør hvorvidt det blir Conference League eller Europaligaen for Brann. Felles for alle faktorene er at de er italienske. Og uten å komplisere bildet for mye, er det dette Brann-fansen bør følge med på:

Fiorentina skal spille finale både i Coppa Italia og Conference League. Dersom de vinner begge disse finalene, vil det bli en ledig plass til Brann i Europaligaen (Q3). Finalen i Coppa Italia spilles 24. mai. Der møtes Fiorentina og Inter.

José Mourinho og Roma kan sikre seg spill i Champions League dersom de vinner Europaligaen. Regjerende mester er nemlig garantert plass i Fotball-Europas gjeveste turnering. Sevilla er finalemotstander 31. mai. Slik det ser ut nå, vil Roma neppe kvalifisere seg til Champions League gjennom prestasjonene i hjemlig liga. Om Roma blir nummer fem (gitt at Inter er blant de fire beste) og samtidig vinner Europaligaen, mister Italia én plass i Europaligaen.

Inter kan vinne Champions League og samtidig havne utenfor topp fire i Italia. Regjerende mester er sikret plass i neste sesongs Champions League. Dersom Inter vinner Champions League og blir nummer fem i hjemlig liga, mister Italia én plass i Europaligaen.

Det kan også skje at både Inter og Roma vinner henholdsvis Champions League og Europaligaen - og at begge havner utenfor topp fire i hjemlig liga. Da må fjerdeplassen i Serie A avfinne seg med spill i Europaligaen. Men dette vil ikke påvirke Brann.

Som nevnt over vil plasseringene i Serie A være med å påvirke hvordan Europaliga-plassene fordeles. Det finnes også en gigantisk x-faktor i dette spillet – en x-faktor det ikke er sikkert blir løst med det første. Juventus ble trukket ti poeng mandag som følge av den såkalte plusvalenza-saken. Storklubben vil trolig anke denne dommen, og det kan ta tid før vi får svar på hvilke lag som skal til de ulike europeiske turneringene.



* Det europeiske fotballforbundet har innført sanksjoner som følge av den russiske krigføringen i Ukraina.