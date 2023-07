Brann gikk på sitt første hjemmetap

Nok et tap for Brann mot Viking og gikk sitt første hjemmetap på halvannet år.

Brann – Viking 0-2

Viking slo til på Brann Stadion og sørget for Branns første tap på hjemmebane denne sesongen.

Brann har ikke tapt en eneste kamp på hjemmebane så langt i sesongen, men det ville seg ikke i solskinnet mot Viking.

Til tross for at hjemmelaget gikk ut i rykende fart i første omgang, lot det seg ikke gjøre.

De rødkledde gikk på sesongens andre tap mot Stavanger-laget og sitt første hjemmetap på halvannet år, etter at Viking avsluttet kampen med straffescoring av Niklas Sandberg.

– Det er klasse-straffe fra Sandberg, sier TV 2 kommentator Morten Langli.

– Jeg får frysninger, sier straffescoreren etter seieren mot Bergen.

Allerede før Sandberg satte inn bortelagets andre scoring, hadde flere av hjemmelagets fans gått fra tribunen.

Syvende serier på rad siden 1972

Hjemmelaget var nære scoring med Niklas Castro som fyrte av skudd mot motsatt hjørne i første omgang. Men en viktig inngripen av Vikings sisteskanse, Patrik Gunnarsson, holdt nullen for Brann.

– En fantastisk avslutning og meget godt keeperspill. Det er lov å ha god keeper, sa Langli.

Viking gikk på sin syvende seier på rad i Eliteserien siden 1972 og med en kamp mindre spilt ligger Stavanger-laget på andreplass på tabellen, trepoeng ned til Molde.

Viking kom på en god kontring etter at Lars-Jørgen Salvesen ble liggende nede på midtbanen, men Viking fikk betalt for å fortsette.

Ballen spratt mellom flere Viking-spillere før ballen havnet i beina på Sondre Flem Bjørshol og satte inn kampens første scoring.

– En perfekt målgivende pasning til Sondre Bjørshol. Snakk om at ballen spretter Vikings vei. Meget klokt av Viking å fortsette angrepet, sa Langli.

Zlatko Tripić hadde en enorm mulighet til å doble ledelsen mot hjemmelaget, men det tiende målet for sesongen ble ikke et faktum for midtbanespilleren.



Brann skal ut i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference League hvor de møter portugisiske Acrouca 10. august, før de spille retur oppgjøret i Bergen uken etter.