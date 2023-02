Brakseier for Magnus Carlsen

Du kan se neste runde av Champions Chess Tour: Airthings Masters tirsdag fra kl. 16:30 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

32-åringen startet årets Champions Chess Tour i stor stil. Carlsen avgjorde kvartfinalen mot Aleksej Sarana på tre partier av fire mulige.

Nordmannen går dermed videre til semifinalen av Airthings Masters. Der vil han møte Arjun Erigaisi, som knuste Alireza Firouzja 3-0 i sin match.

Kommenterer russisk deltakelse

Det er første gang Carlsen spiller mot en russisk spiller i Champions Chess Tour siden krigen startet.

Nordmannen forteller at det er føles merkelig å ha russiske spillere på startstreken.

– Jeg føler hver dag som krigen går så føles det litt og litt rarere å spille mot russere, forteller Carlsen.

– På starten var jeg nok en større tilhenger av at man måtte tenke seg godt om før man utestengte folk, spesielt med tanke på at man ikke vet hvilke langsiktige effekter det vil ha. Men nå som det har gått lenger og lenger føler jeg kanskje mer på at russere kanskje ikke burde spille. Men det er det ikke jeg som bestemmer, fortsetter han.

Overlegen seier

Sterkt angrepsspill gjorde at sjakkstjernen tok en tidlig ledelse i matchen.

Russeren var likevel nære å slå tilbake, og hadde et stort press mot nordmannen i dagens andre parti. Carlsen forsvarte seg godt, og utspilte deretter Sarana i et tidsnødsdrama.

Carlsens snuoperasjon i tidsnøden imponerte TV 2s sjakkstudio.

– Åpningen var rett og slett en liten skandale, han havnet virkelig på tynnisen. Men han kom tilbake og klarte å skape problemer for sin motstander, kommenterte sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

– To null-ledelse, det blir ikke bedre enn det.

Etter comeback-seieren i andre parti, var Sarana nødt til å vinne to strake partier for å kjempe seg tilbake til et omspill.

En nøktern Carlsen sier seg fornøyd med det sjakkstudio kalte en maktdemonstrasjon.

– Det var for det meste ganske bra, jeg spilte litt dårlig i åpningen i andre parti, men ellers var det komfortabelt nok, kommenterte verdensmesteren etter matchen.

Det var han aldri i nærheten av. Carlsen fikk nok en god stilling i tredje parti, og styrte deretter inn en kontrollert remis for å sikre semifinaleplassen.

