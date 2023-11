Bradley og Bakenga snakket til supportere etter angivelige rasistiske tilrop: – Sjokkerende

Kampen pågår! Se Stabæk-Glimt på TV 2 Play!

Glimt-spiller Patrick Berg sa til TV 2 i pausen at Wembangomo ga beskjed om at det ble ropt «jævla svarting» fra tribunen da han tok et innkast.



Hendelsen skjedde kort tid før pause og førte til et stopp i spillet.

– Personlig så hørte jeg ikke, men Brice gikk bort til dommeren og ga beskjed om at det ble ropt jævla svarting eller et eller annet. Jeg synes det er helt sjokkerende. Det er helt bak mål og jeg ønsker at dem som har gjort det får en lang, lang straff. Det hører ikke hjemme verken på en fotballbane eller ellers i samfunnet, sa Bodø/Glimt-kaptein Berg.

Stabæk-kapteinen: – Fryktelig synd



Glimt-trener Kjetil Knutsen hadde ikke selv hørt hva som ble ropt, men hadde følgende å si til TV 2 i pausen:

– Han (Wembangomo) har hørt det og det er ting vi ikke vil ha i noen sammenhenger. Ikke på en fotballbane overhodet, og så er det enkeltpersoner som ødelegger, dessverre. Men utover det vil jeg ikke bruke mer tid på det nå.



Stabæk-kaptein Fredrik Krogstad fordømmer det som skjedde.

– Jeg har ikke fått det med meg, men jeg har pratet med Brice og han sier det er en kommentar som ikke er bra i det hele tatt, som han får slengt mot seg når han skal ta et kast fra siden der. Det er fryktelig synd, sånt skal ikke skje og jeg håper man får funnet ut hvem det er, for sånn kan man ikke ha det. Men Brice tok det på en bra måte, det skal han ha. Men det er trist, sier Krogstad.

– Speakeren advarer med at man vil avbryte kampen og møtes med full applaus. Hvordan føler du at man responderer på dette?

– Det er sånn det skal være. Rasisme er noe man ikke skal ha i det hele tatt. Jeg tar det som en selvfølge at stadion reagerer på sånt. Så håper jeg vi får funnet ut av det og ordnet opp i det. For det er veldig trist at det skal ødelegge kampen her ute, så synd.

– Få de bort fra stadion



Tidligere Stabæk-spiller og landslagsspiller Andreas Hanche-Olsen sliter med en skade og var på plass i publikum for å se sin tidligere klubb. Han hadde følgende å si om rasisme-situasjonen:

– Det er vanskelig å få med seg akkurat hva som blir sagt, men det hører ikke hjemme noe sted. Ikke på en fotballarena og ikke andre steder. Det må bare bort. Få de bort, få de bort fra stadion. Det der kan vi ikke ha noe av, nulltoleranse, sier Mainz-spilleren til TV 2.

KLAR OG TYDELIG: Landslagsprofil Andreas Hanche-Olsen med klar beskjed etter rasisme-situasjonen. Foto: Lise Åserud

Både Stabæk-trener Bob Bradley og Mushaga Bakenga var borte hos Stabæk-supporterne for å snakke med dem.

– Det var merkelige scener. Det har jeg knapt sett, sa TV 2s kommentator Morten Langli i etterkant.

Ifølge TV 2s kommentatorduo ble det sagt over speakeranlegget at kampen ville bli avbrutt dersom det kommer rasistiske tilrop fra tribunen.

– Jeg har spilt i Stabæk og det er ikke sånn jeg kjenner Stabæk. Jeg må si jeg er veldig overrasket, skuffet og egentlig sjokkert at noe sånt skal skje, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Bodø/Glimt ledet 3-0 til pause.

(©NTB)