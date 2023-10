Braathen til TV 2: Syrlig svar på Granerud-stikk

– Hvordan har de siste dagene vært?

– Komplisert. Jeg er glad, men selvfølgelig også trist. Jeg har fått være med familien, og tatt avskjed med mitt favorittsted, som er Kitzbühel. Det var fint, men emosjonelt.

TV 2 møter Lucas Braathen på Gardermoen tirsdag ettermiddag.

Det er første gang han uttaler seg offentlig etter at han kom med sjokkbeskjeden om at han legger opp.

23-åringen har på ingen måte tenkt til å gjøre helomvending, og forteller i stedet om en «vanvittig lettelse».

– Hvordan har reaksjonene vært?

– Det er det dere ser i media, og så drukner jeg i meldinger og telefoner. Det er noe jeg ikke har kunnet si til og med til mine nærmeste venner og så videre, forklarer Braathen.

– De er først og fremst positive. Definitivt, tilføyer alpinstjernen.

FERDIG: Lucas Braathen tok alle på sengen da han kunngjorde at han legger opp rett før sesongstarten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Svarer på stikk

Noen har også vært av negativ karakter. Etter at sjokkbeskjeden kom fredag, uttalte Halvor Egner Granerud at han «sliter med å synes synd på utøvere som tjener millioner, og går glipp av en ekstra» overfor TV 2.

Tidligere i forrige uke publiserte Adresseavisen en kronikk skrevet av hoppstjernen. Der tok han et kraftig oppgjør med det han mener er en ukultur i norsk skisport, og han snakket varmt om landslagsmodellen og fellesskapet.

HOPPSTJERNE: Halvor Egner Granerud (27). Foto: Heiko Junge

Tidligere har profiler som Øystein «Pølsa» Pettersen og Simen Hegstad Krüger uttalt seg kritisk, da om Johannes Høsflot Klæbo, som har stått i en lignende konflikt som Braathen.

– Hvordan opplever du det når andre utøvere uttaler seg om det dere har stått i?

– Folk står helt fritt til å mene det de vil. Det har de alle rett til, poengterer Braathen.

– Så er det mye av som kan bli sagt om det noen av de har sagt. Det eneste jeg vil si, og som dere skrev selv; jeg siterer deres artikkel med Granerud: «Granerud forteller til TV 2 at han har latt seg inspirere av Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø for å skrive sin kronikk». Dere får tolke det som dere vil og lese mellom linjene hva det betyr, fortsetter alpinstjernen – for øvrig det siste han sier i intervjuet før han pent forklarer at han ønsker å tilbringe tid med familien.

– Jeg har ikke lyst

Alpinsjef Claus Ryste uttalte i bakkant av Braathens sjokkmelding at de ønsket å oppnå dialog.

– Vi har ikke kommunisert, men det er jeg som ikke har lyst til å stå i det akkurat nå. Jeg har sagt mitt, og har ikke lyst til å lage mer støy, forklarer Braathen.

Han sender ballen videre til Skiforbundet.

– Nå er det opp til dem å vise at de faktisk har lyst på endring. Det gjøres ved å møte utøverne, og høre på hva de faktisk ønsker. Intern og konstruktiv dialog må på plass for det. Ingen er tjent med mer støy, slår 23-åringen fast.

– Jeg kommer til å følge med på saken, og forventer at Skiforbundet viser en viss ydmykhet og vilje til endring, og nå ikke kjører på med å jobbe imot utøverne sine, og begynne med grådighets- og egoisme-propagandaen mot sine egne utøvere. Her er det fantastiske utøvere som vil opp og frem med det forbundet de representerer, og det håper jeg de vil gå dem i møte for, fortsetter han.

Se hele intervjuet her: