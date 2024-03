Braathen tar oppgjør med hetsen: – Skremmende

Med store Rema 1000-logoer i bakgrunnen, satt Lucas Braathen bak et bord foran hele Presse-Norge og fortalte om hetsen han har mottatt etter at han valgte å representere Brasil i stedet for Norge.

– En av de prisene man må betale ved åpne seg for offentligheten, er at man må være klar for å bli kritisert og tåle at folk ikke liker deg, sa Braathen, før han fortsatte:

– Når den hetsen kommer, så kan den være ganske brutal. Det må man lære seg å leve med, men det er ikke noe man kan akseptere.

Braathen om Neymar-hilsen: – Et helt vanvittig sjokk

Under pressekonferansen presenterte han sin nye sponsoravtale med Reitan-konsernet, der inkludering og utenforskap i idretten skal settes på dagsorden.

Det er blitt en kjernesak for alpinisten. Da han var 21 år gammel startet han og far Bjørn Frölich Braathen en stiftelse for å bekjempe utenforskap i idretten.

– Det som er skremmende å se er at hetsen ikke kommer som følge av diskusjonen om det var et godt valg eller ikke, men i stedet blir muligheten benyttet til å komme med hets på sosiale medier ved å si at pressekonferansen var for at jeg skulle komme ut som transe og representere kvinnelaget, fortalte Braathen.



– Når slike kommentarer kommer som hets, sier det litt om at vi ikke er i mål. Det viser bare at vi står i en situasjon der det formålet vi startet da jeg var 21 år (stiftelsen) bare har blitt enda viktigere, la han til.

SAMARBEID: Lucas Braathen har inngått sponsoravtale med Ole Robert Reitan (til h.) og hans konsern. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Til stede på pressekonferansen var også administrerende direktør i Reitan-konsernet, Ole Robert Reitan, som stolt kunne presentere samarbeidet.

– Vi begynte å snakke om dette da vi så pressekonferansen om at vår favorittalpinist skulle gi seg i en alder av 23. Det synes vi var en nedtur. Så vi tok kontakt og sa at han måtte ringe oss dersom han fikk lyst til å stå på ski igjen, fortalte Reitan.

– Så her sitter vi i dag, som lykkelige samarbeidspartnere, fortsatte han.