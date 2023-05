– Bosset skal «hem».

Nærmere 17.000 supportere og fulle tribuner i kampen mellom Brann og Stabæk gir mange kilo med engangsemballasje.

– Vi selger opp mot 8.000 engangskopper på et arrangement som dette. Og de kan ikke resirkuleres fordi det er et plastlag på innsiden av koppene. Det synes jeg vi har et ansvar for å gjøre noe med, sier Siv Skard.

FOTBALLENS ANSVAR: Siv Skard er prosjektleder. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Hun er professor på Norges Handelshøyskole og sitter i Brann-styret. Nå leder hun et forskningsprosjekt som skal gjøre fotballen mer miljøvennlig.

– Det vi gjør er å måle absolutt alt det supporterne kaster. Vi har en vekt her borte, som måler på grammet hvor mye søppel et slikt arrangement produserer, forklarer Skard.

VEIESTASJON: NHH-studenter sørger for å ha kontroll på hva søppelet veier. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

FN-pilot

På fotballens nasjonaldag tok til og med fotballpresident Lise Klaveness turen ned i sorteringsanlegget.

– Tilskuerne som jeg har sett, har oppført seg bra. Da jeg sa at jeg skulle ned i bossrommet etter kampen, syntes folk det var litt rart. Kanskje det er derfor de kastet det riktig, ler Klaveness.

Søppel-prosjektet er en del av et større FN-tiltak, der Norge går foran for å redusere fotballens klimaavtrykk.

Fakta «Fotball for målene»: Et internasjonalt FN-initiativ med et mål om å være en plattform for det globale fotballsamfunnet til å engasjere seg i de 17 bærekraftsmålene.

Norsk fotball er av FN gitt pilotstatus til å fylle “Football for the goals” med konkret innhold og struktur. I første fase fokuserer piloten på de to øverste ligaene med tilhørende klubber for å: • Oppnå atferdsendring og bærekraftig praksis internt i fotballen

• Bruke fotballens kraft til å øke bevissthet og synlighet av bærekraftsmålene En egen stiftelse etablert sammen med FN med Sven Mollekleiv som styreleder, Lise Klaveness sitter i styret sammen med representanter fra FN. Nullpunkts målinger av klimautslipp hos alle klubbene er iverksatt Noen av de første tiltakene som skal eller har blitt iverksatt er: • Redusere utslipp fra egne kjøretøy og direkte operasjonelle utslipp • Begrenset flombelysning • 3 min dusjkampanje • Tilrettelegge for reduksjon av indirekte utslipp • Avfallshåndtering og resirkulering på alle stadioner • Tilrettelegging for sykkelparkering på alle stadioner Kilde: «Fotball for målene»

– Da må vi ikke sveve oppe i skyen, men engasjere oss i de konkrete tiltakene, sier Klaveness.

– Kan ikke være «grønnvaskere»

Gjennom «Fotball for målene» skal stadionene bli klimapositive og ligaene skal kutte utslipp med 55 prosent innen 2030.

– Vi skal ta ledelsen inn i hele bærekraftarbeidet og det blir ikke lett. Vi kan ikke være grønnvaskere, og det må komme fra klubbene selv, sier fotballpresident Lise Klaveness.

En egen stiftelse er etablert sammen med FN, med Sven Mollekleiv som styreleder. Klaveness sitter i styret.

I «BOSSROMMET»: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Torjus Sagenes / TV 2.

– Vi vet ikke helt vårt eget klimaavtrykk. Noen av de største problemene vi har er transport til og fra stadion, og avfall. Det er så kult å se hvordan dette prosjektet bærer av sted og om det er noe man kan skalere opp på flere stadioner, sier fotballpresidenten.

– Er ikke dette bare en dråpe i havet, sammenlignet med de store utfordringene, som reising og kunstgress?



– Vi er nødt å la kompleksiteten gjelde og gjøre det til vår styrke, ellers bli vi lammet. Et kildesorteringsprosjekt alene er jo ingenting. Men man prøver å sette det i en sammenheng, ved å gjøre nullpunksmålinger, redusere avtrykket med 55 prosent og bruke fotballens kraft for å synliggjøre at vi er bærekraftambassadører, sier Klaveness.

Hun mener at budskapet ikke kan være «hult».

– Istedenfor at vi er reaktive, så ønsker hele norsk fotball å ta ledelsen inn i hele bærekraftarbeidet. Vi må applaudere hverandre, samtidig som vi er kritiske til resultatene.



Venter krav fra UEFA

Siv Skard mener engangsemballasje er en ganske stor dråpe i fotballens kontekst.

– Det er et ansvar vi må ta. Det er til syvende og sist vi som samler supporterne her og selger engangsemballasjene.

På sikt håper hun at Brann kan legge om hele kioskdriften og sorteringsanlegget.



– Én ting er at supporterne sorterer riktig, men vi må også vite hva vi skal gjøre med avfallet etterpå.



SØPPELSANKING: All emballasje fra tribunene samles i sekker før det veies. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Skard tror at det i nær fremtid vil komme reguleringer fra UEFA.

– Det kan være lisenskrav for å arrangere grønnere eventer. Da må vi være klar for den omstillingen.



Og Brann går ikke bare for edelt metall på banen - de vil også vinne miljøkampen.

Noen av de yngste Brann-supporterne som var igjen etter kampen for å samle søppel fra tribunen er i hvert fall tydelige;

– Bosset skal «hem».