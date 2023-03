– Bør ikke få arrangere verdenscup

Se verdenscuprennet i Lillehammer på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra kl. 15.30.

Det ble en strålende norsk hoppdag i Lillehammer mandag om man ser på resultatene som ble levert. Men der stoppet begeistringen for mange.

Gjennom mandagen var det flere ting som skjedde som fikk både utøvere, ledere og andre til å reagere.

Et voldsomt snøvær førte til at kvinnenes hopprenn ble utsatt. Flere reagerte på avgjørelsen, og sterkest i kritikken var den norske sportssjefen Clas Brede Bråthen som sto for. Arrangøren tok også kritikk for å ha vært for sent ute med å klargjøre bakken.

Flere nasjoner klaget over enten manglende eller dårlige bord i smørehyttene sine. Blant annet kom en av lederne fra Tyrkia sin delegasjon inn på presserommet for å lufte sin frustrasjon til arrangøren som betjente pressesenteret.

I herrenes prøvehopp fikk vi et dramatisk fall fra polske Pawel Wasek.

Alle utøverne TV 2 pratet med på herresiden klaget over en detalj på hoppkanten under prøvehoppene som gjorde at utøverne fikk en unaturlig og brå rotasjon ut fra hoppkanten.

Slakter arrangøren

– Dette er ikke sånn det skal være i en historisk by som Lillehammer. Neste gang må arrangøren være mer forberedt. Hvis ikke, da bør de ikke få arrangere verdenscup, sier den polske hoppsjefen Thomas Thurnbichler til TV 2.

Han var alt annet enn blid i praten med TV 2 om hvordan han hadde opplevd den første dagen i Lillehammer.

Den tidligere skihopperen opplevde at ingenting var forberedt godt nok fra arrangørens side før turneringen i Lillehammer. Han peker på mange småting som dårlig bord i hyttene og snø på stolheisen som er dårlig for hoppdressene som noen eksempler.

UTSATT: Chika Yoshida som er renndirektør for kvinnenes hopp, og sportssjef Ståle Villumstad, før damenes utsatte hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer mandag. Foto: Geir Olsen

Det verste for hoppsjefen var da en av utøverne hans, Pawel Wasek, gikk i bakken under et prøvehopp. Årsaken skal ha vært en for lang lengde på en isblokk ut fra hoppkanten.

Heldigvis gikk det fint med den polske hopperen.

– Det går bra. Litt overraskende så skjedde det ikke noe alvorlig. Det var rart. Venstreskien min fungerte ikke etter jeg tok av, sier han om hendelsen til TV 2.

Også flere av de norske hopperne reagerte på det samme.

– Jeg har hørt mange klage på noe ved hoppkanten og det var tydelig at han hang igjen der i hvert fall, sier Robert Johansson.

– Jeg merket det selv da jeg kom utenfor hoppkanten at jeg følte jeg ble kastet ut med en sideveis rotasjon. Alle på laget merket at det var rart. Jeg tror det er første gang i historien vi ser Granerud med heng på venstreskien. Det var litt ekkelt, men jeg kom meg fint ned, sier Daniel-André Tande.

– Du kan tenke deg når du kommer ned i 90 kilometer i timen, og så kommer det en sving den siste meteren. Det er ikke den beste følelsen. Man rekker ikke å tenke over det før man lander, men da reflekterer man over hva i all verden som skjedde, forteller Johann André Forfang.

Selvkritisk hoppsjef

Mannen som innehar bakkerekorden i Lysgårdsbakken med 146 meter fra 2009, Simon Amman, stilte seg også svært undrende til forholdene under prøvehoppene.

Mandagens beste hopp kom fra Halvor Egner Granerud som med det tok over ledelsen sammenlagt i Raw Air. Han forteller også at han ble kastet ut fra bakken i en «rar vinkel» på prøvehoppet sitt.

BESTEMANN: Halvor Egner Granerud hadde mye å smile for selv om han ikke var fullt så begeistret over den første dagen i Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Han, i likhet med resten, poengterer imidlertid at det hele var fikset til kvalifiseringen begynte. Han var også en av de som reagerte på at kvinnenes renn ble utsatt.

– Hvordan synes du den første dagen her har vært?

– Vi er verter og inviterer de man hele sesongen reiser med hjem her til Lillehammer. Og så er det kjipt når det blir dager som i dag. Jeg kan sammenligne det litt med å invitere til LAN-party, og så ryker internettet. Man kan fortsatt ha det greit, men LAN blir det ikke.

Reaksjonene er helt åpenbart tydelige mot arrangør og FIS. Hoppsjefen i FIS, Sandro Pertile, forklarer til TV 2 at de etter prøvehoppene fikk kappet avstanden som utløste problemene på hoppkanten.

ARBEIDSHANSKENE PÅ: Renndirektør Sandro Pertile kommanderer tråkkemannskapene før damenes utsatte hopprenn i Lysgårdsbakken på Lillehammer mandag. Han måtte også selv i aksjon for å sørge for bedring på hoppkanten mellom herrenes prøvehopp og kvalifisering. Foto: Geir Olsen

Han forteller imidlertid at han etter en prat med Wasek fikk inntrykk av at fallet til polakken kom på grunn av at han prøvde helt nye hoppsko på akkurat det hoppet.

Pertile innrømmer at han ikke sitter igjen med en god følelse etter mandagen i Lillehammer.

– Vi har hatt noen utfordringer i dag. Jeg må være såpass ærlig. Men som i all utendørsidrett så påvirkes man av snøvær. Vi skal sette oss ned i morgen med arrangøren og løse problemene slik at morgendagen blir bra, sier han til TV 2 mandag kveld.

For prosjektleder i Raw Air ble det heller ikke den beste dagen på jobb. Han er klar på at de over flere dager visste hvordan forholdene ville bli ut fra værmeldingene, og at det ikke er til å stikke under en stol at arrangør og ledelse til tross for det ikke var godt nok forberedt.

– Det var en del ting som fungerte, men det er ikke noe Lillehammer kan være stolt av, dessverre. Vi hadde en bra helg i Holmenkollen med bra vær. Dette er helt andre enden av skalaen. Når ting ikke fungerer så blir man helt avkledd, sier han og legger til:

– Arrangøren har for så vidt nye dager på å bevise at de kan gjennomføre dette.

– Litt overrasket

Administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark Per Olav Andersen erkjenner at ikke alt gikk etter planen.

Han forteller at de tirsdag legger nytt spor ettersom de har et ordinær snøspor som påvirkes av både snø og vind.

– Vi tar selvsagt kritikk på dette med forholdene, men jeg er litt overrasket over de andre momentene her. Men vi burde helt klart ha vært bedre forberedt på dette med vær og forhold i går, sier han til TV 2 når han får høre all kritikken.

Han er imidlertid tydelig på at det var en litt tung dag i går, men at han tror vi får se andre enden av skalaen i dag.

Rotasjonen utøverne kjente på i hoppkanten under herrenes treningshopp mandag kom overraskende på Andersen.

– Det er ikke noe hyggelig tilbakemelding. Det kom litt overraskende på. Vi fikk tilbakemelding på at vi skulle legge nytt, men ikke at det var såpass utfordrende. Dette må vi ta en prat om med de norske utøverne for å høre mer om, sier han til TV 2.