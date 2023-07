– Bør bli utestengt fra Champions League

KRITISERER: Presidenten i det europeiske håndballforbundet Michael Wiederer forteller at han fikk vite om de økonomiske problemene i Kolstad gjennom medieoppslag. Foto: Philipp Brem / Bildbyrån

– Hvis klubben ikke klarer å oppfylle de økonomiske kravene, bør de bli utestengt fra Champions League.

Det sier Bundesliga-sjefen Frank Bohmann til den tyske avisen Kieler Nachrichten onsdag kveld.

Bohmann raser mot Kolstad Håndball etter at de ble kjent med nyheten om de økonomiske problemene i klubben.

Han kaller det «konkurransevridning» og at det er et løftebrudd ovenfor spillerne» og klubbene Flensburg, Kiel og de andre lagene som konkurrer om wildcard til CL.



– Kolstad utløste et jordskjelv i europeisk topphåndball da nyheten kom. Vi kan fortsatt merke etterskjelvene, sier sjefen.

– Brukte penger de ikke hadde

I juni skal Kolstad ha kommet med et regnskap, som skal ha vært bekreftet av Norges Håndballforbund, om at klubben utfylte alle de økonomiske kravene for deltakelse i Champions League.

Noe som ikke stemte.

– Det er ingen tvil – de brukte penger de ikke hadde, og det er sånn de ble mestere, sier Nils Kristian Myhre, sportsdirektør i Elverum Håndball.



Presidenten i EHF, Michael Wiederer, forteller at de fant ut om de økonomiske problemene i Kolstad etter nyhetssakene som kom frem for en og en halv uke siden.

Nå har EHF bedt Kolstad om en uttalelse og kontaktet forbundet og ligaen i Norge.

Myhre reagerer sterkt på at nyheten om de økonomiske problemene først kom frem etter at Kolstad hadde mottatt wildcard til Champions League.

– Vi ønsker å få forhåndsinformasjon slik at vi kan utlede ytterligere steg om nødvendig, sier Wiederer til avisen.

Tilbakeslag

Bohmann er knusende i sin konklusjon.

– Dette er et tilbakeslag for topphåndball, påpeker han.



Myhre forteller at det er svært skuffende for klubbene som opererer innenfor rammene og at dette har skapt stor skadet i idretten.

– Kolstad-prosjektet burde satt norsk håndball på det europeiske kartet på en positiv måte. Men det ble ganske annerledes, sier Myhre.

Enige med spillere

Onsdag hadde Kolstad pressekonferanse der de bekreftet at de er enige med sju av spillerne som er berørt av klubbens økonomiske utfordringer, og at spillerne blir med videre.

– Vi kutter fortsatt lønningen for alle over 6G. Vi skal kompensere gjennom premiepengene som klubben får i løpet av sesongen, forteller Sivertsen.



Kontraktene som klubben ble enige om, gjelder for ett år.

De sju spillerne er Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Torbjørn Bergerud, Sigvaldi Gudjónsson og Magnus Gullerud.