Bombardert med Jakob-spørsmål etter gullet: – Bryr meg ikke

– Jeg hadde slått ham med bind for øynene.



I et intervju med TV 2 tidligere i vinter kom Jakob Ingebrigtsen med den friske meldingen om sin britiske rival, som nettopp hadde satt ny verdensrekord på to engelske mil innendørs.

Kommentaren fikk massiv oppmerksomhet, gikk viralt på sosiale medier og har for lengst blitt en stor snakkis både før og under friidretts-VM i Glasgow.

På pressekonferansen før mesterskapet svarte Kerr «ingen kommentar» på spørsmål om nordmannens utspill.

Etter lørdagens suverene VM-gull på 3000 meter måtte 26-åringen igjen tåle en rekke spørsmål om kommentaren og ordkrigen med Ingebrigtsen, som glimrer med sitt fravær i Skottland.



– Bryr meg ikke

– Jeg har fortsatt ingen kommentar om det, fastslår Kerr kontant til TV 2.

Videre var han ordknapp om hva han tror Ingebrigtsen tenker om hans egen gullmedalje.

– Jeg vet ikke. Jeg bryr meg ikke. Jeg fokuserer på meg selv, og forhåpentligvis kan jeg fortsette å levere prestasjoner som dette framover.

Ingebrigtsens overmann på 1500-meteren i VM i fjor sier lørdagens prestasjon gjør ham selvsikker med tanke på OL i Paris.

IMPONERTE STORT: Josh Kerr tok VM-gull på hjemmebane. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det viser at prosessen funker, og at treningen virker. Jeg vet hvordan jeg forbereder meg til de store øyeblikkene og bevarer roen – sier Kerr, og følger opp med en klar beskjed:

– Det vil bli sammenstøt

– Rivaleriet følger med. Jeg vil fortsette å si hva jeg mener. Folk får elske det eller hate det, men jeg er her for å levere slike prestasjoner og hente medaljer.

– Er du lei av alle spørsmålene om Jakob, eller vil du fortsette å fyre opp under rivaliseringen?

– Jeg bare fokuserer på meg selv og er selvsikker. Ting vil komme. Han fokuserer også på seg selv. Det vil bli sammenstøt mellom oss, sånn er det bare. Sånn er sport. Vi konkurrerer på et høyt nivå, og kommer til løpe side og side mange ganger denne sesongen. Det kommer til å bli en fantastisk sesong med mange 1500-metere, sier Kerr til TV 2.

I videoen under ser du Jakob Ingebrigtsens stikk:



På spørsmål om han nyter rivaliseringen er han klar:

– Selvfølgelig.

Kerr utdyper:

– Vi har det bare gøy. Jeg har ingenting imot ham, vi er bare to som jakter OL-gullet. Det vil bli tøffe kamper mellom oss.

Etter flere spørsmål på rappen om Ingebrigtsen så en smålei Kerr seg nødt til å avslutte seansen.

– Jeg tror ikke det var jeg som tok ham opp i dag, det tror jeg det var dere som gjorde. Hør her. Det kommer sikkert et klipp ut av dette hvor jeg har sagt noe galt, men jeg vant nettopp et VM-gull på hjemmebane. Det var et av de beste øyeblikkene i mitt liv, og jeg hadde det fantastisk. Nå skal jeg nyte dette med laget og trenerne mine.

SVARTE: Josh Kerr fikk mange spørsmål om duellen med Jakob Ingebrigtsen. Foto: Paul Childs

– Liker vanligvis ikke arrogante folk

I pressesonen på Emirates Arena vrimler det av internasjonale journalister. Flere av verdens største aviser skriver om den brennhete duellen med stor fascinasjon.

Amerikaneren David Woods, som er på jobb for DyeStat, har dekket friidrett siden 1972. Han forteller at han lo godt da han så nordmannens siste utsagn.

– Noen vil kalle ham arrogant. Jeg liker vanligvis ikke arrogante folk, men jeg liker Jakob Ingebrigtsen.

VETERAN: David Woods poserer stolt med akkrediteringen til VM. Amerikaneren har dekket friidrett som journalist hele voksenlivet. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Han kaller ordkrigen «fantastisk for sporten».

– Vi amerikanere liker vanligvis ikke «cocky» utøvere. Vi foretrekker underdogen – men det finnes unntak. Noah Lyles er kjepphøy, men vi liker ham. Usain Bolt er kjepphøy, men folk liker ham fordi han er en underholder. Det avhenger av situasjonen og omstendighetene.

– Hvem av dem tar gullet i OL?

– Kanskje ingen! Jeg kan liste opp minst åtte utøvere som kan vinne medalje på 1500 meter i OL, og det er ganske uvanlig. På den andre siden, om Jakob er i god form, er det vanskelig å se flere enn en eller to som kan slå ham, men vi får se. Det er vanskelig å si hvor han står etter skaden.