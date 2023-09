Bohinen snakker ut: – Jeg har ikke pratet med noen i klubben

SPARKET: Lars Bohinen fikk søndag beskjed om at han er ferdig i klubben etter et hasteinnkalt styremøte Foto: Carina Johansen

På ferie midt mellom Hammerfest og Alta forteller Lars Bohinen om hvordan det han har hatt det etter den nedslående beskjeden fra Stabæk-ledelsen.

FERIERER: Lars Bohinen på en Harley i Alta Foto: Privat

– Det går bra. Jeg er på et bra sted, i hvert fall fysisk. Det har vært en slitsom periode, som har krevd mye energi, så det er greit å ta et steg tilbake og lade batteriene, sier Bohinen til TV 2.



Jesper Mathisen annonserte søndag på Fotballkveld at profilen var ferdig i Stabæk etter et hasteinnkalt styremøte.

Men Bohinen, som mandag reiste på en planlagt ferie, har ikke snakket med noen i klubben etter at han reiste hjem fra kamp på søndag.

– Jeg har ikke hatt noen dialog med dem, forteller han.

– Er det fordi du ikke har ønsket det?

– Jeg ble innkalt til møte søndag kveld, men da var jeg allerede hjemme og følte ikke behov for å delta på et hasteinnkalt møte etter et par glass vin. Jeg har ikke snakket med noen i klubben. Man kan vel si det er litt symptomatisk for sånn det har vært, svarer Bohinen.

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, forteller til TV 2 at han kalte Bohinen inn til en samtale i etterkant av søndagens kamp, men at Bohinen selv ikke ønsket å delta.



– Dialogen mellom ham og daglig leder har derfor gått via mail. Det var et ønske fra hans side, sier Tunold.



Stabæks daglige leder ønsket ikke å kommentere noe mer rundt trenersparkingen.

Mener det mangler forståelse

I stedet har han brukt advokaten i trenerforeningen, hvor han selv er styremedlem, til å hjelpe med det praktiske.



– Er du bitter på klubben?

– Nei, jeg er ikke bitter. Det er jeg ikke. Jeg skjønner at det blir stilt spørsmål når man ikke har vunnet en kamp på en stund, men det mangler forståelse for hvorfor det blir som det blir og hvor marginalt det var.

– I Stabæk trumfer resultater alt



– Til syvende og sist handler det om klubben tror på retningen og prosjektet, eller om det kun er resultater som trumfer alt. I Stabæk er det sånn at resultater trumfer alt, mener Bohinen.

Han mener klubbens hyppige trenerskifter er et eksempel på det.

– Det er viktig at hver klubb som skal gjøre en sånn avgjørelse har hele bildet. Så er frykten for å rykke ned stor. Det gjør at de har parkert tre trenere på to år. Åtte trenere har forlatt klubben på elleve år. Det har ikke gjort klubben bedre. Det er en klubb som sliter med økonomi. Jeg tør ikke tenke på hva treneravgjørelser har kostet, sier han.

– Det er en mangel på kontinuitet på trener- og leder siden, mener han.

Tunold er ikke enig i bildet Bohinen skisserer.

– Stabæk er overhodet ikke en resultatorientert klubb, vi er utviklingsorientert, mener han.



FERDIG: Lars Bohinen mener mye har gått mot Stabæk denne sesongen Foto: Tor Erik Schrøder

Han mener tiden i Sandefjord viser at det er mulig å tenke på en annen måte.

– Da vi rykket ned i Sandefjord, fikk jeg to nye år fordi de trodde på prosjektet. Så rykket vi opp igjen. Men jeg er ikke bitter. Du kan si jeg er et offer for fotballens mekanismer.

Med 1-2-tapet for Strømsgodset søndag kveld hadde Stabæk elleve kamper på rad uten seier i Eliteserien, men Bohinen mener det lå mye mer bak resultatene.

– Jeg synes det har vært en trøblete sesong fra da det startet. Jeg er vant til to ganger treninger om dagen hele uka. Det hadde vi ikke anledning til her. Vi har trent mindre enn til vanlig og det har vært dårlige treningsforhold, i beste fall variable.

– Gressbane som en åker



– Vi kom i gang og hadde med et momentum fra i fjor. Men vi hadde en seriestart med en gressbane som en åker. Vi mistet kontinuitet på treningene. Jeg mener andre klubber profiterte på å ha stabile treningsforhold hele tiden.



Bohinen mener også VAR og skader på sentrale spillere ikke gjorde situasjonen bedre.

– VAR-utfordringene og skader på Kasper Høgh og Kabran samtidig gjorde det vanskelig. Det var to tap vi ikke klarte å kompensere for. Røde kort på VAR-avgjørelser og to spillere ute i flere måneder. Det har vært en ferd med ekstremt mye episoder som har gått i mot.

– Det er ikke verre enn at en VAR-avgjørelse eller to som ikke hadde gått imot. Da hadde vi ikke hatt denne samtalen her.

FAMILIELIV: Lars Bohinen ble i sommer pappa til lille Tidemann Foto: Privat

Nå skal Bohinen bruke tid med familien. Det er ikke lenge siden han ble pappa igjen til en liten gutt.

– Du kan ikke bare gå rundt og tenke på deg selv hele tiden, som tidligere. Med en liten en så blir man dratt inn i den verdenen hele tiden. Det får tankene vekk fra det som har vært alvorlig og bekymringsfullt.

I tillegg skal han bruke tiden til å skaffe seg nye impulser for det er på feltet, som fotballtrener han ønsker å være også i fremtiden.

– Jeg kommer til å være mye med familien, som nybakt far, men jeg skal også reise litt rundt og få stimuli og inspirasjon. Jeg har kontakter i inn- og utland og skal bruke månedene inn mot neste år til å finne inspirasjon. Det kan være en mulighet til å se fotballen med nye øyne. En annen retning.