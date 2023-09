Bohinen ferdig: – Alt har gått på tverke

Det skriver klubben i en pressemelding:

– Stabæk Fotball ønsker å takke Lars Bohinen for innsatsen i klubben og spesielt den gode jobben som førte til opprykket i fjor høst. Lykke til videre, Lars.



TV 2s fotballekspert kaller nyheten for forventet.

– Det er overhodet ikke overraskende og det er varslet noen dager på forhånd. De har omtrent ikke hatt noe valg, To poeng på elleve kamper og ikke vunnet en kamp siden de slo Vålerenga 29. mai.

– Da ser ledelsen i Stabæk at noe måtte skje og da blir det naturlig å si farvel med Lars Bohinen. Alt har gått på tverke og i stampe, fortsetter Amankwah.

Nådeløs dom

At Bohinen er ferdig betyr at bærumsklubben tar farvel med sin tredje trener på to år. Eirik Kjønø og Jan Jönsson var de to som hadde ansvaret før Bohinen.

– Nå må de igjen ut på trenerjakt. Det er flere enn Lars Bohinen som må se seg i speilet. Da tenker jeg på ledelsen i Stabæk med styreleder, daglig leder og sportslig leder, sier Amankwah og forklarer:

MÅ GÅ: Lars Bohinens tid som Stabæk-trener er over. Foto: Carina Johansen / NTB

– De har gått fullstendig bort fra sin strategi, som de har vært gode på, å bruke unge spillere. Nå har de et av de eldste lagene i Eliteserien med lite videresalgspotensiale.

Klubbens styreleder Espen Moe har uttalt seg på vegne av klubben.

– Det er alltid trist når et samarbeid avsluttes før det skal. Etter en lengre periode med manglende resultater har vi i samråd med Lars blitt enige om å avslutte samarbeidet, sier Moe.

– Samtidig er vi veldig takknemlige for det arbeidet og den innsatsen Lars har lagt ned i den perioden han har vært her og vi ønsker han lykke til fremover, uttaler styrelederen i Stabæk Fotball.



Jakter erstatter

TV 2 erfarte sparkingen søndag kveld. Etter tapet mot Strømsgodset samme dag var det styremøte i Stabæk, hvor beslutningen ble tatt.

– Lars Bohinen har fått sparken i kveld. Han er ikke Stabæk-trener i morgen, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen i Fotballkveld-studio.



Stabæk har allerede sondert markedet for Bohinens erstatter.

Etter Godset-kampen sa Bohinen at klubben må svare på hans fremtid i Stabæk, men han forstår at søkelyset er rettet mot ham.

– Det er til å forstå når man ikke vinner på elleve kamper og taper ni av dem. Det forstår jeg, sa Bohinen til TV 2.

Stabæk har ikke vunnet en kamp i Eliteserien siden seieren mot Vålerenga 29. mai.



Bohinen har tidligere vært trener for Sarpsborg 08, Aalesund, Sandefjord og Asker.