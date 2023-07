Bodø/Glimt tilbake på seierssporet - senket Odd

SEIER: Bodø/Glimt med seier over Odd i Skien. Foto: Tor Erik Schrøder

Odd - Bodø/Glimt 0 - 2

Serieleder Bodø/Glimt på besøk hos Odd i Skien. 27 grader og strålende sol skapte perfekt ramme rundt kampen.

Og det var bortelaget som stod for underholdningen.

Albert Grønbæk og Amahl Pellegrino var bidragsyterne som sørget for 2-0 seier og som sendte gultrøyene tilbake i seierssporet etter en uavgjort og et tap på de to siste kampene.

– Hatt en litt lang måltørke så det var deilig å komme seg ut av den. Man er ikke på en flytsone gjennom en hel sesong, men det handler å komme seg kjappest mulig ut av den. Vi er tilbake nå, sa Amahl Pellegrino.



TILBAKE: Amahl Pellegrino tilbake i målform mot Odd. Foto: Tor Erik Schrøder

Også Glimts Odin Bjørtuft var fornøyd etter seieren. Han var på besøk hos gamleklubben og fikk et hyggelig gjensyn.

– Det var kjekt å se tidligere lagkamerater igjen. Et gledelig gjensyn og så fikk vi resultatet på vår side, sier han.

Odd-trener Paco var fornøyd med prestasjonene til laget.

– Vi starter kampen bra, men det er klart at når du møter Norges beste lag, så får du perioder som vi fikk i slutten av andre omgangen. Vi har enorme sjanser - men utrolig at vi ikke klarer å sette, sier han.



FORNØYD: Paco var fornøyd med lagets prestasjon, til tross for 0 - 2 tapet. Foto: Marius Simensen

Typisk Glimt mål

Det startet jevnt i Skien - og kampen lå lenge og vippet. Men så fikk bortelaget muligheten.

Albert Grønbæk iskald når han ble servert fra Patrick Berg. Dansken dyttet ballen til side for Leopold Wahlstedt, som selv var nær ved å bli Glimt-keeper tidligere denne sesongen.

Sistnevnte måtte se ballen sprette over hodet på ham og 1-0 til bortelaget.

– Dette er typisk Glimt-mål. Fra en indreløper til en annen, sa Zlatko Tripić om målet i FotballXtra.



LEDELSEN: Bodø Glimt tok ledelsen mot Odd - men hjemmelaget fortsatte å henge med. Foto: Tor Erik Schrøder

Hjemmelaget hang med resten av den første omgangen. 1-0 til pause.

– Vi starter bra og jeg synes vi spiller en jevn kamp. Uflaks at de får det målet der, sa Dennis Gjengaar i pauseintervjuet.

Men i den andre omgangen handlet det meste om Bodø Glimt.

Odd spilles langt inn i egen 16 meter igjen - og en smart pasning fra Grønbæk åpner opp muren til hjemmelaget. Da kan Amahl Pellegrino enkelt doble Glimts ledelse.

Bodø Glimt fortsetter dermed kjøret i eliteserien - ligger nå åtte poeng foran Tromsø på 2. plass.