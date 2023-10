Bobb til TV 2: – Så klart en drøm

DEBUTANT: Oscar Bobb er med A-landslaget for første gang. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

LARNAKA/BERGEN (TV2): Oscar Bobb (20) fikk vite samtidig som resten av Norge at han var tatt ut på landslaget. Nå håper han å utgjøre en forskjell.

Manchester Citys stortalent Oscar Bobb er med i Norges A-landslagstropp for første gang.

– Det er digg å være her, sier Bobb til TV 2 under tirsdagens pressetreff på Kypros.

– Det er så klart en drøm, men så er man her for å vise seg fra sin beste side. Man er veldig glad, men samtidig fokusert på å gjøre en jobb.

Oslo-gutten har fått spilletid for Pep Guardiola i både Champions- og Premier League denne sesongen.

– Jeg tenkte det var en mulighet, men jeg hørte ikke noe før uttaket ble gjort, sier Bobb.

Prestasjonene har ført til at Bobb har blitt flyttet opp fra U21-landslaget.

– Jeg håper å bidra positivt. Om det er på banen, benken eller tribunen, jeg vet da søren.

– Ståle er klar på at du raskt kan starte mot Kypros?

– Ja, hvis jeg gjør det ... Så er jeg klar for det.

STOR FREMTID: Oscar Bobb er bare 20 år gammel, men bidrar allerede på verdens beste klubblag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Solbakken: – Kan kaste seg inn i miljøet uten å ha overdrevet respekt

Mandag møtte TV 2 landslagssjef Ståle Solbakken i Larnaka.



Da fortalte Solbakken om forventningene han hadde til supertalentet som er med for første gang.

– Det er klart at vi ikke får sett Oscar så mye i trening, siden vi ikke har så mange treninger. Men vi har studert ham nøye og vi gleder oss til å bli kjent med ham. Vi får se så mye spilletid det blir, sa Ståle Solbakken.

FØRSTE TRENING: Oscar Bobb var én av fire norske spillere som trente mandag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Han er likevel ikke redd for at unggutten har det som skal til for å bidra umiddelbart.

– Han har en god treningshverdag nå som gjør at han lett kan kaste seg inn i dette miljøet uten å ha overdrevet respekt, han er mer enn god nok for det, sa landslagssjefen.

