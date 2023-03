Bø-brødrenes hemmelige suksessoppskrift

LIVET SMILER: Det er ikke bare i sporet og på standplass det smiler om dagen for Johannes Thingnes Bø. Den vordende tobarnsfaren har også mye å glede seg over på hjemmebane. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Det er ingen tvil at ting virkelig har klaffet for Johannes Thingnes Bø denne sesongen. Både i sporet og på hjemmebane.

For med syv av syv medaljer i VM og en sammenlagtseier i verdenscupen i sikte, så kunne også 29-åringen og kona Hedda Dæhli Bø nylig røpe at de venter barn nummer to.

– Det blir spennende. Det har virkelig vært en velsignelse å fått ett barn, så at vi er så heldige å få et til er jo bare helt fantastisk. Det har på en måte vært vår lille hemmelighet denne vinteren, men nå har magen til Hedda blitt såpass stor, så da var det greit å få det ut, ler den vordende tobarnsfaren.

Hemmelige våpenet

Etter en delvis trøblete fjorårssesong så har derimot brikkene falt mere på plass det siste året for Thingnes Bø. Ikke bare i sporet, men i fjorsommer flyttet også han, kona Hedda (Dæhli Bø) og sønnen Gustav (2) inn sitt nybygde hus i Kongsvinger. Nå venter også nok en liten krabat til våren.

– Det er jo veldig fint å ha noe annet å se frem til. Noe som er større enn skiskyting. Så den nyheten har gjort vinteren veldig fin, smiler Thingnes Bø.

SISTE FORBEREDELSER: Johannes Thingnes Bø passer på at alt er som det skal før verdenscupen starter igjen torsdag i Nove Mesto. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Har dette vært ditt lille hemmelige våpen denne sesongen?

– Kan jo for såvidt si det. Det bringer jo bare hell og lykke. Nå venter vi jo bare på at det skal skje, det er jo på en måte det jeg går å gleder meg til. At sesongen skal bli ferdig og at man får kommet seg hjem til fødsel, og det som er, sier en entusiastisk Thingnes Bø.

Bø-taktikk

Det er ikke bare yngstebror Bø som har nytt godt av en velbevart hemmelighet før viktige begivenheter på skiskytterstadion. Også Tarjei Bø fikk i fjor kjenne på den ekstra motivasjonen en familieforøkelse kan gi inn mot et viktig mesterskap.

– Jeg tror absolutt det har gitt Johannes en ekstra boost. Jeg hadde en sånn hemmelighet i fjor under OL i Beijing. Det var masse nerver i forkant av OL, men like før avreise så fant vi ut at samboeren min, Gita (Simonsen) var gravid. Da var plutselig ikke OL så viktig eller nervepirrende. Jeg fikk en sånn ro over meg, forteller eldstebror.

– Det er tydeligvis en sånn Bø-taktikk. Vi legger inn graviditet før store mesterskap, sier Bø flirende.

ONKEL-LYKKE: Tarjei Bø vet godt hvor mye motivasjon en familieforøkelse kan gi. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Bedre forberedt enn de andre

Etter en liten hvileperiode i etterkant av VM, fortsetter nå skiskyttersirkuset når verdenscupen igjen går av stabelen i Nove Mesto torsdag. Og på startstreken står Thingnes Bø, bedre forberedt og mer motivert enn noen gang.

– Det er alltid spennende å se hvordan både jeg og andre reagerer litt på den mesterskapstomheten som ofte kommer etter et VM. Tipper det er mange som har ligget med beina høyt etter Oberhof, og verken trent så masse eller så veldig hardt, sier Thinges Bø.

– Men for min del så er det jo den gulltrøya da. Det er og har vært en ekstra motivasjon den siste uken, som har gjort at jeg kanskje er bedre forberedt enn andre på start her. Nå er vi i denne sluttfasen hvor du bare må skvise ut siste saften av sitronen og håpe på det beste, forklarer han videre.

– Hvor mye saft har du igjen i sitronen?

– Det vet jeg ikke enda, vi får vente å se på på torsdag, ler 29-åringen.