Bø-brødrene sviktet: – Katastrofe

NOVE MESTO (TV 2): Lite stemte for Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø. Heldigvis fikset Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold medalje.

VM i skiskyting startet med miksstaffet i Nove Mesto onsdag.

Der ble det «bare» sølv for Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold.

– De norske jentene redder medalje i dag, oppsummerer TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.



Kollega Tiril Eckhoff følger opp:

– Karoline redder hele stafetten. Guttene er helt utav det, og Ingrid leverer godt. Nå er jeg litt mer skeptisk til Johannes og Tarjei, sier Eckhoff.



Frankrike vant overlegent etter en maktdemonstrasjon fra Julia Simon. Sverige ble nummer tre.

Eldstebror Bø (Tarjei) var først ut for Norge. 35-åringen trøblet på andre skyting og måtte bruke to ekstraskudd.

– Tarjei bruker for lang tid og for mange ekstraskudd. Det er perfekte skyteforhold, så det er for dårlig, var dommen fra TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.



Dermed måtte Thingnes Bø veksle som nummer tre, og helst hente inn forspranget Frankrike og Tyskland hadde fått.

Det skjedde ikke. Stryningen bommet én gang på liggende og hele tre ganger på stående.

– Dette er en katastrofestart, mente Bjørndalen.

– Etter de gutta burde vi ledet med 20 og ikke ligget bak. Men alt kan jo skje. En sinnssyk oppgave for jentene, kommenterte han videre.

DRAMA: Johannes Thingnes Bø trengte overraskende mange ekstraskudd. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tarjei Bø var noe overrasket over lillebrorens problemer.

– Det er litt ulikt ham. Han taper til og med i løypen, som vi nesten aldri har sett før på stafett, sier han til NRK.

Heldigvis var Karoline Knotten i storslag. Tyskland og Frankrike trøblet voldsomt, mens Knotten skjøt fullt hus på begge serier.

– Helt sykt, Tyskland hadde matchball og får strafferunde. Katastrofe, sa Bjørndalen.



Knotten vekslet med Tandrevold som nummer tre. Sistnevnte klarte aldri å utfordre franske Simon, som vant med 45 sekunder.

Tandrevold gikk inn til andreplass og sølv for Norge.

Oppdateres.