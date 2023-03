Blytungt for Kristoff: – Møkkadag

På en dag da Tim Merlier fikset seier til Soudal-Quickstep foran Sam Bennett og Mads Pedersen måtte man helt ned på 29. plass for å finne beste Uno-X-rytter.

Rasmus Tiller var den som til slutt endte opp med å skulle spurte etter at plan A og plan B røk.

Her går det galt for Kristoff: – Nei, nei, nei!

Kinderegg av uhell

Alexander Kristoff fikk en punktering i finalen av rittet, mens Søren Wærenskjold var forfulgt av uhell i løpet av en kort periode - og fikk dermed spolert løpet.

– Jeg fikk en albue av Kasper Asgreen som ikke ville slippe meg forbi. Jeg havnet derfor ut i grøfta, der det var noen steiner. Da sprengte forhjulet og jeg holdt på å gå på trynet, forteller Kristoff.

Med drøyt sju kilometer igjen til mål var dermed løpet over.

– Det er kjipt når man er med i kampen. Jeg tror jeg kunne vært med i spurten hvis ikke. Men jeg vet jo ikke om jeg kunne slått dem, sier Kristoff.

På dette tidspunktet hadde hans kollega Søren Wærenskjold allerede kastet inn håndkleet.

– Først fikk jeg skvist hele forhjulet, slik at alle eikene røk. På vei tilbake i feltet merket jeg at jeg hadde en punktering på bakhjulet. Da jeg kom meg nesten opp igjen var hele veien blokkert av biler etter at det hadde gått en større velt. Det var et kinderegg av uhell og da var det bare å spare seg inn mot mål, forteller mandalitten - som krysset mållinjen som nest siste rytter, over 11 minutter bak Merlier.

Også trøbbel for plan C

Som om ikke det var nok merket Rasmus Tiller at han hadde lite luft i bakdekket da han skulle tråkke til mot slutten.

– Jeg har en sigepunktering selv, så dette var ikke dagen vår. Det er kjedelig. Jeg ga det et forsøk, men normalt sett er jeg ikke noe god når det er så stor posisjonskamp som i dag. Da Alex punkterte så gikk lufta litt ut av hele Uno-X-ballongen, innrømmer han.

– En møkkadag?

–Ja, det kan man si.