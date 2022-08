Blummenfelt spurtslått på målstreken: – Nesten perfekt

Se den dramatiske avlustningen i videovinduet øverst!

I verdenscupen i triatlon i Bergen kjempet hjemmehåpene Kristian Blummenfelt, Vetle Thorn og Casper Stornes om seieren.

Men det var franske Dorian Coninx som var sterkest på oppløpet, som slo Blummefelt i spurten. Thorn tok sin første tredjeplass i verdenscupsammenheng.

– Det føltes nesten perfekt. En helt sykt opplevelse her på hjemmebane og jeg kunne til og med høre brølene fra andre siden. Det var gøy, veldig gøy, oppsummerte Blummenfelt.

Før løpet kalte OL-helten oppgaven for «umulig», blant annet fordi han og Gustav Iden trener mot Ironman i oktober, som varer over flere timer.

– Helt sykt

Derfor var det overraskende at Blummenfelt nesten kunne juble for seier.

– Kristian Blummenfelt, for en fyr, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche ved målgang.

– Han er kanskje den eneste i verden som klarer det, det er bare helt sykt. Han viser at alt er mulig, sa sportssjef i Norges Triatlonforbund Arild Tveiten.

Vetle Thorn var også svært fornøyd etter sin pallplassering.

– Det er helt fantastisk, jeg har aldri hørt mitt navn bli ropt så mange ganger, jeg har ikke ord. Så takknemlig for at så mange møtte opp for å heie på oss fire.

Gustav Iden endte som nummer 14, men strålte i TV 2s studio.

– Fytti katta det var helt rått. Fordelen med å ligge litt bak var at jeg fikk ikke «heia Norge», men «heia Iden», så det var helt ekstremt, sier Iden.

NORSK DOMINANS: Kristian Blummenfelt, Vetle Thorn og Casper Stornes. Foto: TV 2

– Hadde et lite håp

Franske Coninx tok ledelsen etter svømmedelen, mens Blummenfelt lå 17 sekunder bak. Den spiste han fort inn på syklingen og tok fronten etter to runder på hjul.

Sammen med Casper Stornes og Vetle Thorn hang den norske trioen godt med i det fremste feltet.

– Det er en utrolig intens sykkeletappe, kommenterte landslagstrener Mikal Iden på TV 2s sending.

Da triatletene tok fatt på løpingen var Coninx først etterfulgt av Blummenfelt og Stornes. Blummenfelt tok likevel teten igjen, men måtte se seg slått i spurten av franskmannen.

– Jeg har konkurrert mot han mange ganger og vet han er rask i spurten. Jeg hadde et lite håp og prøvde å få en luke, men han kom seg opp på siden, så prøvde jeg å svare, men det gikk ikke, sier Blummenfelt i TV 2-studio.