Blodig sveitser fraktet bort i helikopter

Det ble dramatisk for sveitsiske Mauro Caviezel som falt stygt i søndagens utforrenn i Lake Louise.

Se video av fallet i videovinduet øverst.

Mauro Caviezel med startnummer åtte kom seg litt over halvveis ned løypa i Canada før han traff én av portene hardt. Skiene klappet sammen og sveitseren falt stygt.

Det så ut til at 34-åringen mistet bevisstheten. Etter noen minutter kunne man se Caviezel stå oppreist med betydelige skader i ansiktet.

– Det er forferdelig hver eneste gang dette skjer, og vi får krysse fingrene for at det ikke har skjedd noe veldig alvorlig her, sa Kjetil Jansrud fra kommentatorbua til Viaplay.

Marco Odermatt, som leder rennet, så tydelig bekymret ut for sin landsmann.

Den sveitsiske avisen Blick skriver at 34-åringen etter omstendighetene har det bra. Han skal ha kutt i ansiktet etter å ha truffet porten og at han flys til målområdet hvor han skal behandles av teamlegene.

Rennet ble satt på vent mens sveitseren ble fraktet bort i ambulansehelikopter og først etter 20 minutter ble rennet satt i gang igjen.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte som nummer elleve og ligger foreløpig på en andreplass 0,37 sekunder bak Odermatt.

– For min del var det egentlig et ganske bra gjennomført løp, men han Odermatt ass, hva skal vi gjøre med han? Han er en råtass, sa Kilde til Viaplay etter å ha gjennomført.

Adrian Smiseth Sejersted (startnummer 18) kjørte ut.

Ulykkesfugl

Det er ikke første gang sveitseren er uheldig. Tilbake i januar 2021 krasjet han stygt i Garmisch-Partenkirchen og pådro seg en stygg hodeskade. Han har også tidligere trøblet med en avrevet akilleshæl.

Verdenscuprennene i Lake Louise var de første han kjørte siden Super-G løpet i VM i Cortina i 2021. Et løp han for øvrig aldri kom til mål i.