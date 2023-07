Casper Ruud forteller om kontrastene i 2023. Et år han har nådd sitt livs viktigste finale, men også et år som har bydd på uvanlig mange nedturer.

Casper Ruud har gjennom hele karrieren fått ros for oppførselen sin.

I år har nordmannen kjent på at det har vært vanskeligere å holde maska når nedturene har kommet noe oftere enn normalt.

Både i januar, februar og mars spilte Ruud maks to kamper i turneringene han deltok i før han røk ut. April begynte imidlertid på strålende vis da han vant ATP 250-turneringen i Estoril.

Deretter kom det en rekke skuffende resultater, før han i Roma tok seg til en semifinale hvor han røk for Holger Rune.

– Jeg tror de som har fulgt meg tett det siste halve året har sett at jeg har vært mer frustrert enn vanlig. Det er jo fordi man ikke får det til. Jeg er et menneske jeg også selv om jeg får mye skryt for at jeg oppfører meg. Det er klart at jeg blir sinna og forbanna jeg også, sier Ruud til TV 2.

Fredag ble det exit i kvartfinalen i ATP500-turneringen i Hamburg.

Tidligere i turneringen ga han klar uttrykk for misnøye (video fra Discovery+):

Han sier at han prøver å holde følelsene i sjakk, men at han ikke helt klarer å legge skjul på det.

Det bunner ifølge ham selv i at han det siste halve året ikke har klart å ha fått til ting som han tidligere har mestret.

– Hvorfor får jeg det ikke til nå? Har jeg blitt dårligere? Hva skjer? Det er frustrerende når disse tankene sniker seg inn.

FØLELSER: Casper Ruud har både gestikulert og ropt oftere til boksen sin hvor teamet hans sitter enn tidligere. Foto: Beate Oma Dahle/NTB

– Men det er ikke sånn at jeg vrir meg i senga over prestasjonene. Men det er klart at det er noen tap jeg gjerne skulle ha unngått, forklarer Ruud.

– Det er tøft, men jeg har et kult liv uansett. Jeg gjør det jeg liker å gjøre, og det jeg har drømt om å gjøre siden jeg var liten gutt. Men det er klart at livet smiler mer når man vinner og ikke taper.

TUNGE PERIODER: Casper Ruud forteller om frustrasjon når det ikke går veien. Samtidig har han lært seg at det til tider vil komme dårligere perioder. Foto: Beate Oma Dahle

– Ikke bare tilfeldigheter

Lærdommen han har tatt med seg fra disse periodene, er at han bare må akseptere at dårlige perioder kan oppstå.

2022 var et drømmeår for nordmannen. Derfor har nok de svake resultatene i 2023 kommet overraskende både på ham selv, men også de som følger ham.

Ruud har troen på at én enkel seier kan gjøre mye med form og trend. Tar man vekk Wimbledon fra mattestykket, en turnering Ruud aldri har levert noe voldsomt i som singlespiller, har resultatene vært gode siden semifinalen i Roma.

Følelsen av å levere seirer beskriver han som både gøy og deilig.

Han føler seg bra når han får et trofé for en turneringsseier. Som han selv sier: «Man er høyt og lavt i tennisen, og det gjør noe med en person».

– Jeg setter ekstra pris på de gangene jeg gjør det bra etter en tøff periode. Å klare å snu ting rundt smaker utrolig godt. Å nå finalen i Roland Garros i år er nok den viktigste finalen jeg har nådd sånn sett. Det viser at det ikke bare var tilfeldigheter at jeg kom til finalen i fjor.

Å kjempe i verdenstoppen i tennis er ikke bare nytt sett med norske øyne.

Det er også nytt for Casper Ruud. Siden starten av 2022 har Ruud spilt tre av sju Grand Slam-finaler. Bare det i seg selv virket helt usannsynlig for bare noen år siden.

Paris, Frankrike 20230611. Casper Ruud etter tap i finalen i tennis i Roland-Garros-turneringen mellom Casper Ruud og Novak Djokovic fra Serbia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Positivt tegn

I finalene har 24-åringen møtt noe av det tøffeste man kan møte. Rafael Nadal som jaktet Grand Slam-rekord i 2022. Carlos Alcaraz, tennisens definitive store stjerneskudd, som jaktet sin første Grand Slam-tittel og Novak Djokovic som jaktet Grand Slam-rekord i år.

Ruud har etablert seg som en topp fem-spiller i verden, og var i fjor høst oppe som verdenstoer. Både med tanke på ranking og Grand Slam-finaler er han helt i vannskorpen på å oppnå sine barndomsdrømmer, som er å vinne en Grand Slam og bli verdensener.

– Hvordan bruker du tiden utenom turneringene på å oppnå disse drømmene?

– Det er et godt spørsmål. Tennisen ruller og går hele tiden, så det er egentlig litt vanskelig å finne tid til å reflektere for mye. Man finner ikke bare de tre månedene hvor man kun kan fokusere på å jobbe med enten det ene eller det andre.

Han tar imidlertid med seg at han følte at Grand Slam-finale nummer to og tre viste utvikling. Han tapte i tre strake sett mot Djokovic i år, men i første sett var han ekstremt nær ved å ta hjem det første settet.

FUNNET FORMEN: Casper Ruud har siden semifinalen i Roma vist at han har funnet godformen igjen. Siden den gang har det blitt både finale i Roland Garros og nå senest i Båstad. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Peker på vendepunkt

Ruud tror at Djokovic var på sitt aller mest motiverte i den finalen, ettersom han jaktet sin Grand Slam-tittel nummer 23. Ingen menn har vunnet flere.



– Jeg hadde en god plan og jeg klarte å følge den. Nettrulleren han hadde på 5–4 til meg er nok en av de små marginene jeg snakker om her og der, som var med på å avgjøre det settet. Da er det snakk om millimeter unna at jeg kanskje tar det settet. Det kan ha vært et nøkkelpoeng i den finalen, sier Ruud og legger til med et smil:

– Vi satser på at neste gang så sitter den i nett, eller at jeg når nettrulleren.