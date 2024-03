– Blir satt inn ekstra politi

Arrangøren tar grep for å unngå uheldige hendelser under helgens skirenn i Holmenkollen.

I helgen: Se Kollen-festen på TV 2 Play.

Denne helgen er det duket for den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen.

De siste årene har arrangementet blitt forbundet med fest og fyll i området rundt løypene.

I 2018 resulterte titusenvis av mennesker ute i marka i overstadig berusede unge voksne og en rekke ulykker. Totalt åtte personer ble skadet, hvorav én kvinne alvorlig.

VENTER OPP MOT 30 000: Femmila i Holmenkollen er populær. Arrangøren venter mellom 20 og 30 000 mennesker i marka rundt løypa. Foto: Tore Meek

I fjor meldte både Røde Kors og politiet at de var nødt til å ta hånd om mindreårige, berusede ungdommer. Samtidig oppfordret de foreldre til å komme å hente barna sine.

– Flere unge personer er overstadig beruset, og blir tatt hånd om av helse. Foreldre bør følge opp sine håpefulle utover ettermiddagen, tvitret politiet den gangen.

– Fint at folk samles for å kose seg

Lørdag klokken 10:30 går starten for kvinnenes løp i nasjonalarenaen.

Mandag er det solgt over 6000 billetter. Det er litt flere enn på samme tidspunkt i fjor. Da endte det med å komme 21.000 betalende gjester.



I tillegg ventes det mellom 20.000 og 30.000 publikummere i marka.

– Vi gleder oss veldig til å ta imot publikum og utøvere til helgen, og med den værmeldingen som er nå, så ligger det an til å bli noen fantastiske dager i Holmenkollen, sier daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Stefan Marx.

BYTTER DAG: Slik så det ut da herrene gikk fem mil i Holmenkollen i 2019. I år er det kvinnene som går lørdag, mens herrene går søndag. Foto: Tore Meek

For ett år siden sa den svenske skiløperen, Simon Andersson, at det stinket sprit og marihuana i løypa.

Politiet har tidligere sammenlignet tilstandene i Holmenkollen med «julebordsfyll».

– Feststemte mennesker i marka er med på å gjøre Holmenkollen spesiell, både for publikum, utøvere, TV-seere og ikke minst hele Oslo. Det er bare fint at folk samles for å kose seg, lage liv og heie på utøverne som suser forbi i løypene. Men vi ønsker selvsagt at folk bruker fornuft, og tar vare på hverandre og naturen. Derfor har vi gjort en rekke tiltak med tanke på helse, miljø og sikkerhet, sier Marx.

KOLLEN-LEDER: Stefan Marx. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dette er blant tiltakene Holmenkollen Skifestival gjør for å unngå kaos og uheldige episoder:

Oslo Skifestivals Kollen-grep: 5-mila for kvinner starter tidlig på dagen på lørdag, klokken 10.30, slik at festen i Marka er over før programmet slutter inne på arenaen. Da unngår man at alle, både ikke-betalende Marka-publikum og betalende publikum fra arenaen, drar samtidig hjem. T-banen snur ved Holmenkollen stasjon slik at den kan kjøre med lengre vognsett og kan frakte flere mennesker samtidig. Politi og Røde Kors vil være til stede langs løypene for å passe på folkemengdene og bistå om ulykker og uheldige episoder oppstår. Forskjellige boder selger mat og alkoholfri drikke i Marka, og det vil være mange tydelig markerte avfallspunkter slik at folk kan bidra til å holde naturen ren. I Marka blir det en egen rusfri sone, arrangert av Idrett Uten Alkohol. Campen åpner allerede fredag kveld, og holder det gående med aktiviteter for alle helt fram til søndag. Inne på arenaen er det spekket med tilbud for barn og ungdom, med blant annet besøk av Fantorangen, eget Mini-VM på ski, disco med maskoten Braute og egen chill-sone med DJ (selvsagt alkoholfri) for de eldste. For de med billetter til arenaen, åpnes egen afterski i Kollenteltet klokken 16.30 lørdag. Da er langrenns- og kombinert-programmet over for dagen. Afterskien kan kombineres med Raw Air-hopprennene, og den fortsetter også etter at siste hopper har landet.

Arrangøren samarbeider også med SaLTo, Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samhandlingsmodell i det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge.

De vil stille med ungdomsarbeidere og utekontakter i Holmenkollen.

Setter inn ekstra politi

Flere av disse tiltakene har vært på plass siden 2019, og Oslo Skifestival opplever at de fungerer. I år tar arrangøren ytterligere grep, blant annet for å forhindre demonstrasjoner.

– Vi har lagt merke til en økende tendens til aksjonisme i forbindelse med idrettsarrangement, senest nå under Vasaloppet. Det blir blant annet satt inn ekstra politi i år, for å passe på sikkerheten til utøvere og publikum, sier Marx.

Under helgens tradisjonsrike vasalopp måtte løypevaktene takle aksjonister, slik at de ikke gå i veien for vinneren like før mål.

I tillegg ønsker Holmenkollen Skifestival å legge til rette for at deler av festlighetene flyttes fra marka.

– En annen ting som er nytt i år, er Kollen Winter Lounge. En egen sone på Haugen (området tidligere kjent som Gratishaugen) med DJ-er for å ta Marka-festen inn i arenaen. Man får inngang der med vanlig billett. Barnebillett-priser gjelder opp til 18 år, slik at ungdommen kan komme inn og oppleve alt sammen for rundt hundrelappen, sier Kollen-sjefen.

