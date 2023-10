Blir samboere: – Jeg føler litt på presset

Livet begynner sakte, men sikkert å smile for Emil Iversen igjen.

Etter noen svake sesonger og landslags-vraking har satsingen med «Team Ivers» ført til at han endelig begynner å finne formen igjen.

På hjemmebane er glien også bedre enn på lenge. Fredag flytter nemlig han og kjæresten Bettina Burud inn i en ny leilighet på Byåsen i Trondheim.

– Det blir jo spennende. Hun er kanskje litt mer spent enn meg. Det blir rått. Hun er jo med i teamet hun også og er en særdeles viktig brikke der. At hun vil flytte hit sånn at jeg kan forberede meg så godt som mulig sier mye om henne. Det er et ledd i det, smiler Iversen til TV 2.

– Står på mine egne bein



Over ei skive jubelsalami og et glass juice åpner trønderen opp om det siste halvåret og sitt forhold til Bettina Burud – Kiwi-arvingen som er Norges yngste milliardær.

EN BLIR TIL TO: Emil Iversen må finne seg i å dele på maten når han nå flytter sammen med kjæresten. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er jo riktig det, men det er jo ikke sånn det fungerer. Jeg står jo på mine egne bein. Jeg har gjort det greit opp igjennom årene og de siste årene har jeg hatt en grei lønn. Jeg har vært heldig nok til å kunne kjøpe meg leilighet, og et hus i Meråker, sier Iversen og fortsetter:



– Jeg må selvfølgelig fortsette å jobbe. Jeg føler jeg har gjort en god jobb med mine sponsorer. Vi har et bra forhold og de fortsetter å støtte meg i tunge dager, slik at det sportslige fortsatt kan være hundre prosent med trener, smører, samlinger, reiser og et solid støtteapparat.

GAP OPP: Tre skiver med salami og et glass juice er det som står på menyen etter seks mil på rulleski. Foto: Per-Atle Karlsen

Avslører familie-ønske



Selv om paret først ble kjent for offentligheten i sommer, har de vært kjærester i 2,5 år.

Som et ledd i Iversens satsing skal turtelduene nå flytte inn i en splitter ny leilighet i Trondheim, bare et par steinkast unna VM-anlegget i Granåsen.

– Det blir trivelig, håper jeg. Om vi ikke har hatt troen på det hadde vi ikke gjort det. Jeg merker at jeg begynner å bli mer voksen. Jeg ligger jo en del bak minstebroren min, som har fått samboer, er forlovet og skal gifte seg neste år, så jeg føler litt på presset. Det er et lite steg på veien til å bli voksen, smiler Iversen.

32-åringen legger heller ikke skjul på at han har kommet i den alderen der tankene om en egen familie begynner å snike seg inn.

– Det er jo klart noe man tenker på når man er 32 år. De fleste vil vel ha det etter hvert. Men så har jeg veldig mange kompiser som har unger og jeg ser jo at det er ikke bare bare. Det er plusser og minuser. Forhåpentligvis blir det det i løpet av livet. Det er et mål for min del, sier Iversen.



Mot godt, gammelt slag

Med Burud med på laget i Trondheim skal Iversen nå gjøre det han kan for å finne tilbake til langrennsgleden kommende sesong.

Det er en jobb han allerede er godt i gang med.

FORMEN I ANMARSJ: Emil Iversen føler endelig at treningen igjen gir de svarene han ønsker. Foto: Jan Arne Austad

– Jeg kjenner meg normal igjen og jeg kommer til å være fornøyd i vinter om jeg har den følelsen gjennom hele vinteren, uansett hvordan resultatene blir. Bare jeg fungerer … for det har ikke vært dårlig, det har liksom vært langt forbi det også, sier Iversen om egne prestasjoner de siste årene.



Nå kan han endelig vise til en treningshverdag som gir bevis på at han er på riktig vei.

– Jeg har jobbet meg gradvis oppover. Jeg føler jeg kan henge på Didrik Tønseth i lange drag og Sindre Bjørnestad Skar på korte, så jeg føler absolutt at jeg kan matche dem på tøffe økter. Det beviser at man er på et høvelig nivå fysisk.

MÅL OM VERDENSCUP: Selv om han ikke er forhåndskvalifisert, legger ikke Iversen skjul på at han vil gå verdenscup denne sesongen. Foto: Jan Arne Austad

Trønderen er uansett forberedt på at hans hovedarena denne sesongen fort blir Norgescup og Skandinavisk Cup, men han legger ikke skjul på at målet er å konkurrere med de aller beste.

– Det vil nesten bety like mye for meg nå å vinne et Norgescup-renn som å vinne et verdenscuprenn. Da er jeg i alle fall litt på vei tilbake. Det var noe jeg var redd for, at kroppen ikke skulle klare å fungere igjen. Uansett hvilken arena det er på, så vil det bety mye for meg å få til et bra løp, sier Iversen og legger til:



– Og selvfølgelig, jeg vil gå verdenscup, det sier seg selv at det er et mål i vinter. Jeg blir skuffet om jeg ikke klarer det.