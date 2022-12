– Blir litt for dumt å si at det har vært et dårlig år

Men Viktor Hovland forteller at han tidvis har vært frustrert.

AVSLUTTET MED ET SMELL: Viktor Hovland holdt nervene i sjakk da det gjaldt som mest. Foto: MIKE EHRMANN

Viktor Hovland forsvarte fjorårets seier i Hero World Challenge søndag. Bare Tiger Woods, som gjorde tilsvarende i 2007, har gjort det samme før.

To blemmer på siste hull gjorde det svært spennende.

– Det blir litt tøffere når man hele tiden blir jaget og må gjøre birdies. Det er litt annerledes å lede hele veien enn å jage bakfra, men sånn er det. Jeg er veldig fornøyd med å vinne, sier Hovland.

Her avgjør Hovland på Bahamas

Nordmannen hopper tre plasser på verdensrankingen og er nummer ni etter seieren på Bahamas.

Hovland, som endte 2021 på åttendeplass på rankingen, har passert Tony Finau, Collin Morikawa og Matt Fitzpatrick.

– Det er dritkult å avslutte året med seier. Det har vært litt opp og ned i år. Jeg er blitt bedre på en del ting, men så er det andre ting som har vært litt frustrerende. Det er utrolig kult å vinne en turnering med så mange bra spillere i feltet. Det er mye å bygge videre på, sier Hovland.

– Mye å gå på

Tittelen var Hovlands første siden han vant europatourturneringen i Dubai i januar og første i et PGA-felt på ett år.

Hovlands bestenotering på rankingen er 3. plass.

– Jeg har vunnet to ganger i år. Det kan man ikke si er et dårlig år. Det blir litt for dumt. Jeg har vært i siste gruppe i British Open og har hatt sjansen til å vinne flere turneringer. Det har vært mye bra, men jeg vil mye og er kapabel til mye mer. Jeg skal ikke gi meg selv en karakter, men jeg har fortsatt mye å gå på, analyserer Hovland.

Underveis på den siste dagen kjente han konkurrentenes pust i nakken.

– Jeg fikk en veldig fin start. Jeg slo ballen bra og ga meg selv muligheter. Scottie (Scheffler) startet også fenomenalt bra og presset meg til å fortsette. Etter fem hull var jeg tre under par, men ledet bare med ett slag. Før jeg begynte, tenkte jeg at jeg kunne bygge opp en solid ledelse med en god start. Men jeg tar hatten av for Scottie. Han spilte veldig god golf, roser Hovland.

– Orker ikke

Tidligere golfproff og Eurosport-kommentator Per Haugsrud kjente også på nervene underveis.

– Jeg orker ikke. Han holder på sånn hvert år. Jeg håper Hovland-nissen har lagt noe under treet til meg i år, for det er så slitsomt. Han hadde det i lomma, men neida, han skulle gjøre det spennende likevel. Det blir for mye noen ganger. Jeg håper 2023 blir roligere, sier Haugsrud.

Hovland har fortsatt til gode å vinne sin første majorturnering. The Open Championship, US Open, PGA Championship og Masters Tournament er de mest prestisjefylte turneringene i golf. Haugsrud mener det blir det neste steget for 25-åringen, men advarer mot selge skinnet før bjørnen er skutt.

– Alle forventer det, men se på Cameron Young. Han hadde fem 2. plasser i fjor. Han slår stygglangt, slår rett og putter bra. Men han har ikke vunnet en turnering på PGA-touren. Man kan ikke si at Viktor bare skal møte opp, men han er i det sjiktet hvor man forventer det. Bare at vi snakker om det er ganske skremmende, sier Haugsrud.