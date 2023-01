– Blir kjempeskuffa

For to år siden var hun Norges ankerkvinne på stafetten. Nå må Helene Marie Fossesholm levere bedre enn på lenge dersom hun i det hele tatt skal bli tatt ut til VM.

– Det ligger mye i det. Jeg må bare sørge for at jeg ikke legger for mye i det selv, slik at det blir negativt, sier Helene Marie Fossesholm til TV 2.

Hun er på plass på Gjøvik og klar for NM etter en drøy måneds konkurransepause.

Smilet sitter fortsatt løst, selv om Helene Marie Fossesholm er meget klar over hva som står på spill denne helgen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vinterens resultater i verdenscupen har foreløpig ikke vært særlig oppløftende. Nå håper 21-åringen at helgens Norgesmesterskap skal sende henne til VM i Planica.

– Det er ikke noen tvil om at dersom jeg skal gå meg inn på det VM-laget, så må jeg gå fort i helgen, men så kan jeg ikke tenke for mye på det heller, for da blir jeg bare stressa, sier Fossesholm.

– Vil ikke spekulere

Den tidligere juniorverdensmesteren sliter fortsatt med konsekvensene etter at hun gikk på en «høydesmell» i forkant av 2021/22-sesongen.

Hvis det ikke går så blir jeg kjempeskuffa, men jeg kan ikke tenke på konsekvensene nå Helene Marie Fossesholm.

9. plassen på 10 kilometer fri under verdenscupen på Lillehammer tidlig i desember står igjen som hennes beste resultat denne vinteren.

Det var flere journalister som ville prate med Fossesholm i forkant av mesterskapet som kan komme til å avgjøre hennes VM-skjebne. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg synes selv jeg har litt mer sprut i gåingen nå, så kommer det ann på om den spruten vedvarer eller om den bare varer i et par uker, men jeg tror og håper at det skal være litt bedre enn før jul.

I 2021 gikk hun alle distanseøvelsene under VM i Oberstdorf. I tillegg fikk hun æren av å gå Norge inn til VM-gull, som ankerkvinne på stafetten.

To år senere er situasjonen en helt annen. Fossesholm kan bli værende hjemme når den norske VM-troppen reiser til Planica.

Hvor bra hun er nødt til å prestere under NM på Gjøvik, for at hun skal bli tatt ut til mesterskapet, vil hun helst ikke tenke for mye på.

Den blide langrennsløperen føler at det stemmer bedre nå enn det gjore før jul. Fredag får vi svaret. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Det er vanskelig å si og det velger jeg og ikke spekulere i. Det er ikke jeg som skal ta ut det laget, gudskjelov. Det eneste jeg får gjort er å levere inn en god søknad i form av et godt skirenn, sier langrennsløperen.

– Kan ikke tenke på konsekvensene

TV 2s langrennseksperter, Petter Northug og Petter Skinstad, er helt klar på at Fossesholm er en av landslagsløperne som er avhengig av å prestere under NM for å gå seg inn i VM-diskusjonen.

Den unge skitalentet legger ikke skjul på at hun blir skuffet, dersom det ikke blir plass på VM-laget.

– Det er klart, hvis det ikke går så blir jeg kjempeskuffa, men jeg kan ikke tenke på konsekvensene nå. Jeg må bare ha fokus på at jeg skal gå skirenn, tenke på at jeg skal gå fort og hvordan jeg skal få til det, sier Fossesholm.

Fossesholm gikk den siste etappen da Norges lag tok VM-gull i Oberstdorf. Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Heidi Weng gikk de tre andre etappene. Foto: Lise Åserud

Fossesholm har gode minner fra NM. Da det ble arrangert norgesmesterskap i Trondheim for to år siden tok hun sitt første NM-gull på 10 kilometer fri.

Lørdag skal Norges beste langrennskvinner konkurrere i samme øvelse. Denne gangen er hun mer nervøs.

– Det er kanskje litt ekstra nerver nå, men jeg har vært nervøs før. Det kan ikke bli verre enn før mitt første løp i VM uansett. Jeg skal gjøre mitt beste og så får det briste eller bære. Jeg får ikke gjort noe mer.