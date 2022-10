Ble verdensmester med sko som ville vært forbudt på maraton

PLATÅSKO: Gustav Iden var høyere enn vanlig da han jublet for VM-gull på Ironman. Sålen på gullskoene var mange millimetere tykkere enn konkurrentenes såler. Foto: TOM PENNINGTON

Mye var uvanlig ved Gustav Idens seier under Ironman-VM på Hawaii.

Han vant på første forsøk, smadret løyperekorden og løp den raskeste maratonen i konkurransens historie.

Og han gjorde det med helt spesielle sko.

For om en tar en nærmere titt på bildet av Iden som løfter målbåndet over hodet etter seieren, ser man også at løpeskoene hans har usedvanlig tykk såle.

Så tykk at de ville vært forbudt i alle maratonløp underlagt Det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics.

– Jeg kan ikke si hvor tykk sålen er. Det er konfidensiell info, sier Olav Aleksander Bu, som er Idens trener.

– Men den er tykkere enn det friidrettsforbundet ville tillatt?

– Ja, det er den.

Smutthull

Reglementet til World Athletics forbyr alle løpere til å bruke sko med såler som er tykkere enn 40 millimeter i gateløp.

Derfor sperret mange i triatlonmiljøet opp øynene da Gustav Iden skiftet fra sykkelsko til løpesko under løpet på Hawaii.

Med en såle som var langt tykkere enn det som er vanlig for en løpesko, løp bergenseren inn til et overlegent VM-gull.

– Vi fikk noen tilbakemeldinger på det, men jeg bryr meg ikke om det, sier Bu.

GULLKLEM: Gustav Iden kastet seg rundt trener Olav Aleksander Bu i målområdet etter å ha vunnet Ironman-VM. Foto: TOM PENNINGTON

Både han og Iden har nemlig sitt på det rene. De har funnet et smutthull, som tilsynelatende ingen av de utenlandske konkurrentene har visst om.

For en maraton arrangert av Det internasjonale triatlonforbundet, World Triathlon, forholder seg ikke til friidrettforbundets regler.

De har ikke satt noen begrensninger for hva slags skotøy utøverne bruker under sine konkurranser. Så på løpedelen av et triatlon, som på Ironman tilsvarer en maraton, kan utøverne ha på seg hva som helst.

Det bekreftet World Triathlon til nisjemagasinet Triathlete, som først omtalte saken.

FORSKJELLIGE SKO: Gustav Iden (til v.) og lagkameraten Kristian Blummenfelt har avtaler med forskjellige skoleverandører. Foto: TOM PENNINGTON

Så mens konkurrentene løp med sko som var designet til en maraton med begrensninger satt av World Athletic, løp Iden med en modell som ikke forholdt seg til begrensninger overhodet.

– Var dere de eneste som var klar over at alt var lov, Bu?

– Jeg tror kanskje det.

Opptatt av detaljer

Det er ingen tilfeldighet.

Bu er svært opptatt av de små detaljene som kan løfte utøvernes prestasjoner, og har derfor vært med på å utvikle en rekke teknologiske nyvinninger for Iden og lagkameraten Blummenfelt.

Sammen med ingeniører har han utviklet målere av kroppstemperatur, wattmålere for sko og svømmebriller med digitalt display.

Under OL i Tokyo stilte nordmennene også til start med et helt nytt styre på sykkelen, som skilte seg fra konkurrentenes.

OPPFINNSOM: Olav Aleksander Bu finner stadig på nye, teknologiske løsninger for å gjøre utøverne sine bedre. Her har han på seg briller som skal minske jetlag. Foto: Heiko Junge

Så da Iden skrev under på en skoavtale med den sveitsiske leverandøren ON, var Bu selvsagt opptatt av at de skulle utvikle den perfekte skoen til utøverens bruk.

Da hadde treneren for lengst satt seg godt inn i triatlonregelverket, og visste godt at alt var lov.

– Så vi gjorde de første testene i laben i Zürich. Deretter tok de med noen prototyper til oss, vi testet dem, de gjorde noen nye justeringer og tok dem med til Hawaii. Resten er historie, sier Bu.

Nøye planlagt

Ifølge ham, tar utviklingen av slike prototyper vanligvis flere måneder. Men sammen med ON, har han skapt et verksted i Zürich som kunne lage skoene på to uker.

Dermed fikk Iden en sko som var tilpasset den vekten og farten han hadde svært tett på konkurransen.

RASKEST: Gustav Iden løp den avsluttende maratonen under Ironman-VM på 2.36.15. Foto: TOM PENNINGTON

Med en uvanlig høy såle.

– Disse skoene er optimalisert for farten til Gustav. Vi traff perfekt med måten vi bygget opp sålen på og materialene vi brukte, sier Bu, som påpeker at tykkelsen på sålen ikke forklarer alt.

– Men noen må jo pushe grensene, når andre henger igjen i fortiden.

Kritisk til regelverk

Forrige gang Bu og de norske triatletene «pushet grensene», endte det opp med et forbud. Sykkelstyret de brukte under OL i Tokyo, der Blummenfelt vant, ble etter protester fra konkurrentene til slutt forbudt.

– Kan det skje med tykke såler også, Bu?

– Jeg håper ikke det. Det finnes ingen gode grunner til å stramme inn regelverket, sier han.

Han mener reglene som rår i friidrett er håpløse.

– Vi må ikke begrense utviklingen. Det er greit å innføre regler for å hindre skader og senke kostnader, men dette handler ikke om det, sier Bu.

For sko med høy såle er ikke noe dyrere å produsere enn en sko med lav såle, og de er ikke farligere å bruke heller.

– La heller industrien utvikle seg, slik at skoene kan bli best mulig. Også for folk flest, sier suksesstreneren.