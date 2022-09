Ble skjelt ut av treneren: - Han stormet inn døra

Johannes Thingnes Bø er langt nede.

Det er under en måned til første distanse i OL, og tidligere på dagen har han mislyktes fullstendig på sprinten i Oberhof. Fem strafferunder på ti skudd er den brutale fasiten.

På ettermiddagen banker det på hotelldøra. Utenfor står skytetrener Siegfried Mazet.

– Jeg trodde han skulle komme med noen oppløftende ord. Men det var stikk motsatt. Jeg satt igjen som et spørsmålstegn da han forlot rommet, sier Johannes Thingnes Bø i dag.

Siegfried Mazet legger ikke skjul på at han var fylt av sinne.

SELEKTIV: Johannes Thingnes Bø tar ikke alt trenerne sier for god fisk. Noen ganger lytter han, andre ganger ignorerer han det. Foto: Geir Olsen

– Da jeg kom inn på rommet hans sa jeg «sett deg ned og lytt til meg. Jeg vil ikke ha noen kommentarer fra deg. Da forlater jeg rommet. Du skal lytte til det jeg har å si, og så får du se hva du tenker etterpå», sier han.

Inn det ene øret, ut det andre

Nesten åtte måneder er gått siden Mazets utblåsning mot Thingnes Bø. OL kunne knapt gått bedre for stryningen: fire gull, én bronse og status som OL-konge.

Deretter tok han seg fri de resterende ukene av verdenscupsesongen.

Var det oppvaskmøtet i Oberhof denne januardagen som la grunnlaget for suksessen som skulle komme?

Nei, fastslår Thingnes Bø.

– Jeg klarer fint å ta imot kritikk. Enten velger jeg å høre etter og føler at det var berettiget, ellers går det inn det ene øret og ut det andre. Og med all respekt, så var det det siste som skjedde i Oberhof, sier 29-åringen.

REVANSJESUGEN: Johannes Thingnes Bø ble OL-konge, men var ikke vinterens beste skiskytter. Det liker han dårlig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I forkant av rennene i Oberhof hadde stryningen og Mazet jobbet tett sammen for å løse problemene på liggende skyting. Franskmannen hadde til og med reist til Sjusjøen i romjula for å hjelpe stjerneeleven med å finne tilbake til flytsonen på standplass.

Derfor kom det som et sjokk på Mazet da Thingnes Bø sprakk fullstendig i Oberhof. Og det var særlig måten det skjedde på som gjorde ham rasende.

– Han hadde slitt veldig med stillingen sin. Og da vi ankom Oberhof, fant vi ut av noe som var veldig viktig for ham. Jeg følte han var på vei tilbake til det han var kapabel til. Kanskje hadde jeg en for god følelse, for da han bommet tre ganger var jeg så skuffet. Han skjøt fryktelig fort, og det er sånn du bare ikke gjør i så dårlige forhold.

– Men Johannes sa bare «med litt flaks kunne det gått bra». Så jeg sa til ham: «hvis du sier til media under OL at du kunne blitt olympisk mester om du bare hadde litt flaks, så kommer alle til å le av deg».

Ikke morsomt lenger

Ettersom Thingnes Bø skulle reise hjem etter Oberhof i jakten på OL-formen, i stedet for å dra videre med verdenscupsirkuset til Ruhpolding, hadde han bare noen få renn igjen å vise form på.

BA STJERNEELEVEN VÆRE STILLE: Skytetrener Siegfried Mazet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg sa til Johannes at nå er det ikke morsomt lenger. At alt vi gjorde fra og med den dagen, til første renn i OL, måtte være perfekt. Vi måtte jobbe mye bedre. Jeg var ganske sint.

– Gjorde han som du sa, og lyttet uten å svare?

– Ja, faktisk. Jeg ga ham ikke noe valg. For jeg ønsket å advare ham og få ham til å innse alvoret. Sannheten var at han bare hadde fire renn igjen før OL. Om det gikk dårlig i Anterselva også visste jeg at han ikke ville ankomme OL med den sinnsroen han trengte. Men han våknet i tide. Og han ankom Beijing med gode kort på hånda, sier Mazet.

Thingnes Bø sier at han ikke delte særlig mange av skytetrenerens bekymringer.

– Jeg synes egentlig ikke det stemte overens med hva jeg følte selv. Jeg visste hvor jeg var på vei. Tankene mine var allerede framover i tid.

– Så du lot ham bare snakke?

– Det var akkurat sånn. Jeg tåler godt å få litt pepper. Jeg var inne i en vanskelig periode, så det var mye berettiget kritikk, men jeg stoler bra på meg selv, liksom. Jeg ble verken redd eller nervøs, men det fristet ikke å møte Siegfried igjen på middagen, sier 29-åringen og ler.

– Lot du være å følge planen dere hadde lagt?

– På mange måter er jeg uenig i det. Jeg var inne i periode der jeg ikke helt visste hva jeg skulle, så jeg prøvde ut et par ting. Siegfried vil bare mitt beste, og når ting ikke går på skinner kan det være greit å prøve noe nytt. Det var sikkert derfor han stormet inn døra. Jeg fikk se en ny side av Siegfried som jeg ikke visste var der. Han var veldig sint på meg. Men vi er fortsatt like gode venner, forsikrer Thingnes Bø.

KLØR SEG I HODET OVER THINGNES BØ: Egil Kristiansen blir aldri helt klok på sin stjerneelev. Men fascinert - det er han. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Høye topper, dype daler

Han er i angrepsposisjon etter en fjorårssesong som både var fantastisk og langt under pari.

OL - vinterens store mål - ble en Bø-fest fra start til slutt.

Verdenscupsesongen var uvanlig svak med bare én individuell seier gjennom hele vinteren.

– Ligger det en såret stolthet der, med bare én verdenscupseier?

KJØRER HARDT: Johannes Thingnes Bø kjører knallhardt fra start når han ankommer høyden, i motsetning til mange andre. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Ja, det høres veldig lite ut. Tar du med de to individuelle gullene i OL var det jeg som vant nest mest i fjor, uansett hvor dårlig sesong jeg hadde i verdenscupen. I tillegg sto jeg over de siste tre rundene da jeg var i toppform. Så det kunne fort sett penere ut. Derfor har jeg ikke tenkt at fjoråret har noen sammenheng med sesongen som kommer. Den ser jeg veldig lyst på, sier Thingnes Bø.

Verdenscupen sammenlagt ble vunnet suverent av franske Quentin Fillon Maillet, etter tre sammenlagtkuler på rad for Thingnes Bø.

– Hva trigger deg mest etter forrige sesong?

– I år har jeg fått en motivasjonsboost som jeg ikke har hatt de siste årene, ettersom jeg faktisk ikke var best sist vinter. Det er kanskje det jeg trengte. Det som driver meg nå er å prøve å være best fra første verdenscuphelg til siste. Og alt som kommer imellom der, inkludert mesterskap, sier han.

Thingnes Bø og familien har endelig flyttet inn i sitt nye drømmehus på Kongsvinger, på over 400 kvadratmeter.

Det gir ro og stabilitet utenfor idrettsbanen. Kanskje henger det også sammen med stabilitet i de sportslige prestasjonene.

Unik utøver

Selv om juli var preget av mye sykdom og influensa, og ifølge trener Egil Kristiansen kan oppsummeres som «ganske elendig», har han lært seg at Thingnes Bø ikke kan kontrolleres eller styres.

Men kanskje heller dyttes litt i riktig retning.

– Johannes har noen unike fysiske egenskaper, og så har han en unik egenskap når det gjelder å tro på seg selv og at tingene han gjør er til det beste for at han skal bli best mulig, sier Kristiansen.

– Selv om dere i trenerteamet ikke nødvendigvis er enig?

– Nei, det trenger ikke nødvendigvis være sånn at andre må tro på det, så lenge han tror på det selv. Men noen ganger trenger han noen spark i ræva for å pense inn på noe han kan bli bedre på.

– Hvordan foregår det?

– Vi forsøker å utfordre ham på ting. Men til syvende og sist hender det at han må ned i grøfta og stå med ryggen mot veggen, før han skjønner det selv.

– Er han frustrerende?

– Ehh. Noen ganger kan han være frustrerende. Jeg kan bli litt oppgitt over prioriteringer han gjør, som kanskje ikke er til det beste for skiskyting. For eksempel ting han prioriterer foran trening når han er hjemme, som diverse sponsoroppdrag. Men stort sett er det et privilegium å få jobbe med en utøver som Johannes. Vi lærer ganske mye av ham, vi også, sier Kristiansen.

Den viktigste lærdommen er at Thingnes Bø trenger friheten sin for å trives som toppidrettsutøver. For hadde han levd som Ole Einar Bjørndalen, eller for den saks skyld noen av de andre på elitelaget, hadde han neppe levert de samme resultatene.

Det er Siegfried Mazet overbevist om.

– Da ville Johannes gått lei og blitt umotivert. Utenfra ser det kanskje ut som vi kunne pushet ham mer, men det ville slått tilbake både på oss og ham. Hvis han går lei, vil han ikke komme på samling. Vi må alltid finne riktig balanse. Jeg kunne ønske han var mer som Vetle (Sjåstad Christiansen). Vetle er veldig flink på å hente motivasjon fra den ene treningssamlingen til den neste. På det området er han en treners drøm. Men alle er forskjellige. Og ulikhetene er også det som gjør laget vårt så spennende, sier Mazet.