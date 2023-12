Ble satt ut av gest: – Tårer i øynene

Norge-Portugal 4–0



– Jeg fikk tårer i øynene. Det var akkurat det jeg trengte i bussen på vei til kamp, forteller Ingrid Syrstad Engen til TV 2.



I opptakten til oppgjøret fikk lagvenninnen Mimmi Löfwenius Veum (29) en grusom beskjed.

Angrepsspilleren skadet seg stygt under cupfinalen forrige helg.

Noen dager etterpå ble det konstatert at hun måtte operere og vil være borte fra fotballen i minst ett år.

SKREKKSKADE: Mimmi Löfwenius er ute av spill i lang tid med en alvorlig kneskade. Her under forrige landslagssamling. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det var sterkt

Oslo-kulden stoppet henne ikke fra å ta turen til Ullevaal fredag.

Tidligere på dagen sendte hun en video til landslagssjef Leif Gunnar Smerud, som hun ønsket å dele med lagvenninnene.

– Å få de velvalgte ordene og herlige følelsene fra henne, tror jeg betydde litt for gjengen, sier Smerud.



Det kan Syrstad Engen bekrefte.

– Da kjenner man på at det har ikke så mye å si at det var ti minus når du får lov til å gå utpå der og spille i dag. Det var sterkt og veldig fint av Mimmi, roser Barcelona-spilleren.



Kaptein Maren Mjelde stemmer i:

– Jeg tror folk satt litt med gråten der da vi fikk den videoen av Mimmi. Vi skulle så gjerne hatt henne her.

Löfwenius er opprinnelig svensk, men har norsk statsborgerskap. Forrige samling fikk hun landslagsdebuten.

Da gråt hun under nasjonalsangen og tenkte på alt hun hadde gått gjennom i karrieren. Det er tross alt mindre enn to år siden forrige gang hun pådro seg en alvorlig kneskade.

– Det inntrykket hun ga til oss forrige samling og at hun er her bare dager etter den beskjeden hun fikk … hun er en sterk dame, og jeg håper virkelig at hun kommer styrket ut av dette og at vi får se henne igjen på det norske landslaget, sier Mjelde.



Hylles

Etter kampen var Löfwenius, som var på stadion med krykker og i sivile klær, inne i garderoben for å feire seieren.

Smerud hyller henne som en fantastisk lagspiller.

– Jeg snakket med henne dagen etter dette hadde skjedd, og hun sa allerede da «hva kan jeg bidra med?». Det er en fantastisk gjeng som er her, og Mimmi er en ideal-landslagsspiller. Det betyr veldig mye for henne å representere Norge. Nå har hun fått gjort det to ganger, og hun bidro pinadø i dag også. Det var strålende, sier han.



Tirsdag kl. 19.00: Se Østerrike-Norge på TV 2 Direkte eller TV 2 Play.