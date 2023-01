Ble «reddet» av tidligere toppdommer: – Burde aldri ha gjort det

Tidligere toppdommer tok Ørjan Hopen under sine vinger. Det ble starten på et helt spesielt samarbeid.

KJEMPER FOR MENTAL HELSE: Livet smiler for Ørjan Hopen igjen. Den tidligere Sogndal-spilleren jobber nå for å øke fokuset på mental helse i norsk idrett. Foto: Privat

Året er 2011. En 19 år gammel Ørjan Hopen er for alvor i ferd med å slå igjennom i norsk fotball.

Det ingen visste, var at Sogndals stortalent slet med en enorm spillegjeld og gamblingproblemer.

På senhøsten samme år la han kortene på bordet i et intervju med VG.

– Om jeg hadde tenkt hundre prosent kynisk på meg selv og fotballkarrieren min, så burde jeg aldri ha gjort det. Det er jo fakta. Det er plusser og minuser begge veier med alt her i verden.

Det sier den tidligere Eliteserie-spilleren til TV 2.

Tolv år etter oppslaget i VG er Eliteserien byttet ut med rollen som spillende trener i 5. divisjonsklubben Bøn FK og jobb som selger hos Select Sport.

Men enda viktigere er kanskje jobben Hopen legger ned for at de som kommer etter han skal få en langt enklere reise enn den han selv opplevde i slutten av tenårene.

– I utgangspunktet handler det om å bringe inn litt kunnskap, spesielt til ungdommen. Det er jo enorme mørketall, i alle fall når det gjelder gambling. Det er jo det å tilegne folk mer kunnskap. Grunnen til at det er tabubelagt er jo at folk ikke har nok kunnskap om det, sier 30-åringen.

Dommer til unnsetning

For etter at han sto fram med sine problemer i 2011, ballet utfordringene på seg for Hopen.

Det toppet seg i 2017, da han innrømmet å ha svindlet nordmenn med falske Premie League-billetter.

Senere samme år la han fotballskoene på hylla. Så banket en tidligere toppdommer på døra.

SPESIELT SAMARBEID: Per Ivar Staberg bestemte seg i 2018 for å ta Ørjan Hopen under sine vinger. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg sa at dersom han ville bli frisk og om han var motivert til å prøve å satse igjen, så skulle jeg hjelpe han. Da gikk det et halvt år, og så ringte han meg i april i 2018 og fortalte meg at det var fire måneder siden han hadde gamblet og at han hadde lyst til å spille fotball igjen.

Det sier Per Ivar Staberg til TV 2. Gjennom en 20 år lang karriere som toppdommer ble han godt kjent med flere fotballspillere, deriblant nettopp Hopen.

Samtalen mellom de to i 2018 skulle vise seg å bli starten på prosjekt «Bortekamp».

Det prosjektet handlet om to ting: Få Hopen tilbake i toppfotballen, samtidig som de skulle få større fokus på mental helse i norsk idrett.

– Vi leide oss en gård på Malvik, der vi bodde sammen. Han var veldig åpen om den avhengigheten sin og da lærer du veldig mye. Vi bodde der i et godt halvår, noe som kulminerte i et prøvespill i Ranheim, sier Staberg.

Fokus på mental helse

Men noen kontrakt med Ranheim ble det aldri for Hopen.

– Han var god. Sportslig sett holdt han godt mål, men jeg tror at de ikke turte å ta sjansen på grunn av historikken, sier Staberg.

I Ranheim-leieren er imidlertid oppfattelsen en litt annen.

– Nå husker jeg ikke detaljene i det der, men jeg mener at det var en hundre prosent sportslig innstilling som lå til grunn for det den gangen, sier Ranheims daglige leder Frank Lidahl til TV 2.

Enden på visa ble uansett at Hopen sa seg ferdig med fotballen.

Men jobben med å sette fokus på mental helse, hadde så vidt begynt.

ØNSKER ÅPENHET: Her er Hopen og Staberg på et av sine mange klubb-besøk. Foto: Privat

– Vi begynte da å reise rundt og holde foredrag, med historien hans som bakteppe. Dette var for å være proaktiv og preventiv opp mot unge spillere. Vi besøkte både breddeklubber, skoler og noen toppklubber, forteller Staberg.

– På rett vei

Gjennom besøk til diverse idrettslag, skoler og også sin nyoppstartede podcast, jobber de nå for fjerne tabuet knyttet til mental helse.

– Jeg tror det er alfa omega å være åpen om det. Du kan ikke finne ett menneske som ikke har noe problem på et eller annet vis. Om det er skilsmisser, problemer med ungene eller hva det skal være, så har alle ett eller annet. Som idrettsutøver skal man ofte framstå sterk. Jeg vil tro at terskelen er høyere for å be om hjelp blant idrettsutøvere, sier Hopen.

VIL SENKE TERSKELEN: Sammen håper de to å gjøre det enklere for idrettsutøvere å snakke om psykiske utfordringer. Foto: Privat

Men den terskelen ønsker Hopen og Staberg å senke. Samtidig oppfordrer de idrettsledere til å ta mental helse på alvor.

– Det er ingen som forventer at man skal være behandler. Vi behandler heller ikke, men vi er sporskiftere som lytter og som har kunnskap om hvordan man kan få hjelp videre, påpeker Staberg og legger til:

– Vi er på rett vei. Hvorfor skal det være vanskeligere å snakke om en psykisk strek, kontra en fysisk strek? Om vi kommer dit at det er like naturlig, så kan vi lukke sjappa og si «well done».

Får storfint besøk

Selv om Hopen aldri fikk den samme fotballkarrieren tilbake etter at han sto fram med gamblingproblemene i 2011, trives han godt med sin nye hverdag.

I midten av februar skal han og Staberg arrangere «Bortekampkonferansen» i Trondheim, der de sammen med et utvalg profilerte gjester skal snakke om psykiske utfordringer blant idrettsutøvere.

Der anbefaler de spesielt idrettsledere til å ta turen.

– Folk med et lederansvar har jo kjempeutbytte av sånne typer ting, for det gjør det enklere å forstå problematikken folk opplever. Jo mer kunnskap og interesse lederen har for utfordringene dine, dess enklere er det å åpne seg og finne en vei ut av det, sier Hopen.

På gjestelista finner vi blant annet tidligere toppdommer Tom Henning Øvrebø, Steffen Iversen, Christian Berge og eks Arsenal- og Celtic-spiller John Hartson.

ÅPNER OPP: John Hartson kommer til Trondheim for å fortelle sin historie. Foto: Lynne Cameron

– Han har vært gjennom et utrolig innholdsrikt liv. For første gang skal han fortelle sin historie live i Norge. Det gleder jeg meg til og det skal bli veldig spennende, sier Staberg, før han avslutningsvis legger til:

– Det blir en kveld etter «Bortekamp-filosofien». Vi kler oss nakne, foreller en historie og deler de erfaringene og fagkunnskapen vi har opparbeidet oss.