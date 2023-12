Ble pepet ut i cupfinalen: – Var ikke mentalt forberedt

GIKK PÅ EN SMELL: Ulrik Saltnes fikk en mental nedtur sist Glimt møtte Molde i cupfinalen. Her flankert av Nino Zugelj (t.h.). – Det er ikke ofte i livet du får mulighet til en såpass sterk revansje som vi kan få i cupfinalen, sier Ulrik Saltnes. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sammen med lagkameratene møtte Ulrik Saltnes 3000 elleville Glimt-fans i et gigantisk partytelt på Youngstorget.

Kontrastene til forrige cupfinale er enorm. Da satt spillerne på hotellrommet dagen før kamp, og fikk ikke ta del i festen.

– Det er klart det gir jo gåsehud å se et sånn engasjement, og se så mange nordlendinger fylle hovedstaden. Det er spesielt. Så jeg håper det er noe vi kan ta med oss, for vi trenger energi til å vinne kampen, sier Saltnes til TV 2.

STOR STEMNNG: Denne gule horden av nordlendinger møtte Ulrik Saltnes og resten av Glimt-troppen i går kveld. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mulighet for revansje

Han har tidligere vært åpen om at forrige cupfinale mot Molde ble veldig vanskelig for han personlig.

– Jeg husker det mest som en grå kamp. Og vi har heller ikke kikket på bilder av det i ettertid, sier han til TV 2.

I «Studio Glimt-podden» som produseres av Avisa Nordland, fortalte Saltnes tidligere i år at cupfinalen mot Molde våren 2022 ble et lite mareritt for ham personlig.

Bakgrunnen var etterspillet av en karantene han fikk i etterkant av oppgjøret mot Viking som var siste seriekamp før cupfinalen .

SKJEBNESVANGER EPISODE: Kevin Kabran ligger nede etter at Ulrik Saltnes satte kneet i ryggen på han under seriekampen mot Viking på SR-Bank Arena i 2022. Foto: Carina Johansen

Brønnøysund-gutten fikk knallhard kritikk etter å ha satt et kne i ryggen på Kevin Kabran. Dommeren lot situasjonen gå uten å gi verken gult eller rødt kort. Men NFF gikk inn og ga han tre kampers karantene på bakgrunn av tv-bildene.

I dagene før cupfinalen hadde han jobbet hardt med å bli kvitt de negative tankene rundt den episoden i Stavanger.

– Så får jeg hele stadion som buer mot meg hver gang jeg er borti ballen. Og det var jeg ikke mentalt forberedt på, fortalte han til an.no

Til TV 2 utdyper Glimt-kapteinen.

– Det gjenstår å se om det blir siste gangen det skjer. Men det var ikke noe særlig opplevelse for min del.

IRRITERT: Ulrik Saltnes under cupfinalen i 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hva betyr det for deg at du får muligheten til revansj nå?

– Det er ikke ofte i livet du får mulighet til en såpass sterk revansj som vi kan få nå. Det blir et bikkjeslagsmål mot et godt og solid fotballag – på en ikke så solid fotballbane.

– Det blir knallhardt, men muligheten er helt unik.

Saltnes mener buingen fra publikum preget han ekstremt negativt under kampen mot Molde i 2022.



– Både jeg og laget spilte ikke så bra som vi kunne, sier han.

Kuttet sosiale medier

I «Studio Glimt-podden» forteller Saltnes også åpent om at han ikke er typen som lett rister av seg negative tilbakemeldinger. Verken på tribunen eller på sosiale medier.

– Man blir lei seg. Folk er forskjellige, men jeg tror ikke helt på de som sier de lar seg tenne av det, eller bli inspirert av det, sier Saltnes til an.no.

KUTT: Ulrik Saltnes kuttet alle kontoer på SoMe før cupfinalen i 2022. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Etter episoden i Viking-kampen tok han umiddelbart grep. Han slettet alt av kontoer på sosiale medier. Tilbakemeldingene og hatet var så drøyt, at det tok ikke lang tid før han bestemte seg for å kutte helt.

– Det skjedde ganske umiddelbart etter at jeg kom i garderoben etter den kampen, forteller han.

– Du er fortsatt ikke på noen SoMe-plattformer?

– Nei, og det er absolutt 100% av, sier han og smiler.

– Og det anbefaler alle andre å gjøre også. For min del er det over.

Fra sjarmør til hatobjekt

De siste årene har tilhengerskaren som følger Glimt stadig blitt større. Men med suksessen har også nordlendingene blitt møt med tilsvarende økt «hat» av motstandere.

Under jubelåret i 2020 lot de fleste seg sjarmere av underdogén fra nord. Men nå som klubben har blitt en maktfaktor og blant de rikeste og største i Norge, så er dette sjarmørstempelet definitivt borte.

MÅ TÅLE MER HAT: Molde-supporterne hoverer overfor Glimt-spillerne etter at Molde tok ledelsen i cupfinalen i 2022. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Saltnes innrømmer at både spillerne og klubben har hatt trøbbel med å håndtere dette. Spesielt i hvordan motstanderne møter dem – ofte med en defensiv og kynisk taktikk som mest handler om å ødelegge for Glimt.

– Det er jo lett å havne en l sånn offerrolle hvis du er i våre situasjon. Man synes litt synd på seg selv, og synes det er vanskelig å stå i. Jeg skal ikke si at det har vært utfordrende, men det har vært en ekstra utfordring i hvert fall, sier han, og legger til

– Alle elsker jo en underdog, ikke sant? Men det er jo ingen som elsker noen som bruker x antall millioner på å kjøpe spillere andre ikke har råd til.

Kjetil Knutsen er en halvgud

Fordelen for Saltnes og gjengen er at de som elsker Glimt stadig blir flere. Og kjærligheten mellom fansen og spillerne blir også sterkere og sterkere.

– Man blir hatet mer, og elsket mer. Det merker vi jo på begge sider av skalaen.

For å illustrere for ekstremt det er blitt, så er bruker han trener Kjetil Knutsen som et eksempel.

POPULÆR: Kjetil Knutsen er som en halvgud å regne i Bodø, hevder Ulrik Saltnes. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Kjetil Knutsen er jo snart en halvgud som går rundt borti Bodø. Selv familien Berg må jo vike til side når han kommer gående. Sånn er det blitt, humrer Saltnes.

Om hyllesten og kjærligheten fra fansen vil gi han og lagkameratene kraften de trenger for å slå Molde er han likevel usikker på.

– Jeg tror det blir jevnt, en seig kamp. Jeg tror ikke det blir vakkert, men det kan bli underholdene.

– Du må kanskje på hotellrommet og meditere litt for å få roet litt ned etter å ha smakt på stemningen her?

– He, he. Ja, nå må jeg roe helt ned her. En kald dusj og litt meditasjon, så får jeg kanskje sove.