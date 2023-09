HJERNERYSTELSE: Erling Knudtzon rekker ikke lørdagens kamp mot Odd etter hodesmellen i Tyrkia for drøye to uker siden. Foto: TOLGA BOZOGLU

17 dager etter at Erling Knudtzon ble sendt til sykehus med hjernerystelse i kampen mot Galatasaray, har han ikke noe svar på når han kan spille for Molde FK igjen.

– Jeg vet ikke, sier 34-åringen til TV 2 etter fredagens trening.



Mens lagkameratene forberedte seg til kamp mot Odd, holdt Knudtzon og Martin Linnes på for seg selv. Begge er uaktuelle til lørdagens oppgjør på Aker stadion.

– Jeg er heldigvis på bedringens vei etter det som var litt av en smell. Jeg var svimmel i fem-seks dager og sleit litt. Men nå har det gitt seg. Nå har jeg bare litt hodepine, forteller MFK-veteranen.

– Oi, her er det mye blod

Hjernerystelse

Knudtzon måtte forlate banen etter at han og lagkamerat Markus Kaasa stanget sammen da Molde jaktet på Champions League-billett i Istanbul mot Galatasaray. Han tilbragte natten på sykehus, men fikk bli med resten av troppen hjem dagen etter.

– Jeg husker ingenting etter at jeg gikk gikk opp i duellen og vi smalt sammen.

TV-bildene viste at begge spillerne ble liggende på bakken, og at blodet fosset fra et kutt i hodet til Knudtzon. Det så først ut til at han ville fortsette kampen, men da han reiste seg og hadde problemer med å holde balansen, ble det besluttet å bytte ham ut.

– Det neste jeg husker er at jeg var i garderoben en halvtime senere og ble lempet over i en ambulanse av en haug med tyrkere, sier han med et smil.

– Det var ikke noe gøy og man blir naturligvis bekymret når det er snakk om hodet. Men heldigvis virker det som om at det skal gå bra, og da er jeg positiv, legger han til.

Tøft program

I likhet med sist Molde-kamp, mot Haugesund før landslagspausen, er ikke Knudtzon med i troppen mot Odd.

– Jeg tar det sakte, men sikkert. Det som vil avgjøre når jeg kan spille igjen, er hvordan jeg har det og hvordan jeg tåler treningen, forteller han.

– Heldigvis var det ikke noen blødninger i hodet eller brudd i kraniet. Jeg ble godt tatt vare på da jeg var på sykehus i Tyrkia, legger han til.

Molde - som går inn i en hektisk periode av sesongen med hele 17 kamper på to måneder - kan få god bruk for spilleren som står med 15 seriekamper (sju fra start) denne høsten.

– Det blir en bra høst og vi gleder oss. Selv om det er mange kamper på kort tid så er det sånn vi vil ha det. Vi har en god og stor tropp, så det passer oss bra med kamper i Eliteserien og i Europa.

Skadeforfulgte Martin Ellingsen, som startet sin første seriekamp for året mot Haugesund sist, er også usikker mot Odd. Han sliter med ankelen. I tillegg melder Fredrik Gulbrandsen at han ikke er klar for 90 minutter ennå.