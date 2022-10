Ble historisk: – Får ikke anerkjennelsen han fortjener

Verdensmester Max Verstappen (25) tok sesongens 14. seier under VM-runden i Formel 1 i Mexico søndag. Det har ingen gjort før ham.

25-åringen er klar på at det har vært en utrolig sesong for hele laget, og at han aldri hadde sett for seg så mange seire på en sesong.

– Jeg prøver bare å gjøre det beste jeg kan hver helg og gi alt i hvert eneste løp.

Videre sier han at det er flere faktorer som spiller inn for at dette er mulig, blant annet utstyr og hvilket lag man konkurrerer for.

Får ikke det han fortjener

Red Bull-teamsjef Christian Horner (48) mener det nederlandske talentet ikke får den anerkjennelsen han fortjener.

– Vi er vitne til noe veldig spesielt. Og noen ganger tror jeg at prestasjonene hans ikke får den hyllesten de fortjener.

LEGENDE: Michael Schumacher er en av de beste Formel 1-racerne gjennom tidene. Her avbildet sammen med sin kone i 2005. Foto: Alberto Pellaschiar / AP Photo

Søndag kveld ble nemlig 25-åringen historisk i Formel 1-sirkuset ved å skaffe seg sin 14. seier denne sesongen. Legenden Michael Schumacher sto øverst på pallen 13 ganger i 2004. Det samme klarte Sebastian Vettel i 2013.

HYLLER: Teamsjef Chris Horner hyller Verstappen for de enorme prestasjonene han har fått til. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Horner forteller at Verstappen har måttet kjempe for mange av disse seierne. Han er dermed tydelig på at det er en enorm prestasjon av unggutten.

– Når vi ser tilbake på dette året, så har det vært et helt enestående år, fra en sjåfør som er helt på topp. Nivået han har klart å oppnå, er utrolig.

Skrevet historie før

Det er ikke første gang det unge talentet har blitt historisk. I 2015 debuterte han i Australias Grand Prix. Da var han 17 år og 166 dager gammel, og ble dermed den yngste føreren i sportens historie.

Selv har 25-åringen aldri vært opptatt av rekorder.

– Jeg var egentlig aldri opptatt av statistikker. Jeg prøver bare å leve i øyeblikket og gjøre så godt jeg kan.

For å sette Verstappens prestasjon i sammenheng, har Red Bull i år avsluttet den mest dominerende rekken i F1-historien, Mercedes' rekord med åtte konstruktør-titler på rad.

Likevel har Verstappen bagatellisert prestasjonen sin og sagt at sesongene i Formel-1 er lengre nå enn de var før.

Schumacher hadde 13 seire på 18 løp. Foreløpig har Verstappen 14 seire på 20 løp når det fortsatt gjenstår to. Dermed stemmer det at i prosent var Schumacher mer vellykket da han satte rekorden.