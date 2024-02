Ble far – så ble han påkjørt: – Ekkelt

SPESIELLE DAGER: For Mariel Solsvik Eiking og Odd Christian Eiking. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Jeg er veldig, veldig heldig som slapp billig unna.



Berg-og-dalbane er sjelden en mer dekkende beskrivelse enn det de to siste ukene har vært for Odd Christian Eiking.

Først ble 29-åringen klar for Uno-X, etter over en måned uten lag.

– Det var jo den første gode nyheten, sier Eiking til TV 2.

Under 24 timer senere kom en stor gladnyhet til:

Han og kona Mariel Solvik Eiking ble foreldre for første gang.

– Det har gitt livet et nytt lys, forteller den ferske pappaen.

Påkjørt: – Smertefullt

Men så, åtte dager etter familieforøkelsen, ble Eiking påkjørt av en bil i hjemmetraktene på Askøy. Det skjedde under en sykkeløkt.

– Det var en veldig ekkel opplevelse som var smertefull og alt som følger med i en hard kollisjon, sier Eiking.



I ulykken ble askøyværingens sykkel kvestet. Selv slapp han heldig fra det med noen skrubbsår.

– Det var ikke kjekt og bildene av sykkelen sier sitt. Det var kraftig og mye krefter i spill. At jeg slapp så billig unna … Jeg vet ikke hva jeg skal si.

«Ikke bli redd»

Hjemme på Nesttun i Bergen satt Mariel Solsvik Eiking med «den nye sjefen i huset», som har fått navnet Herman. Plutselig ringte svigermoren og sa:

«Nå må du ikke bli redd».



Heldigvis var ektemannen i god behold.



– Jeg skjønte egentlig ganske fort at han hadde krasjet eller noe hadde skjedd, forteller Solvik Eiking og fortsetter:

– Det var ikke særlig gøy, men jeg prøvde å holde roen for barnets del. Det er aldri kjekt å få en telefon om at han har vært utsatt for en ulykke.



Ekteparet kan ikke forstå hvordan Uno-X-rytteren ikke ble mer skadet.

– Jeg føler at han har hatt englevakt. De skadene han har fått er ingenting i forhold til hva det kunne vært, sier Mariel Solsvik Eiking.

Tenkte på sønnen i ambulansen

Eiking ble fraktet til sykehus etter krasjen. Da gikk tankene til den nyfødte hjemme.

– Det var litt ekstra emosjonelt og jeg tenke på hva som kunne skjedd med de kreftene i sving i kollisjonen, sier 29-åringen.

Askøyværingen fortsetter:

– Det blir litt ekstra nifst når jeg har blitt nybakt pappa, og barn og kone sitter hjemme og skal få denne nyheten.



Til tross for skrekkhendelsen vil kona at Eiking skal fortsette med sykling.

– Det er litt ekstra ekkelt nå som vi har fått en liten gutt, men har Odd Christian lyst til å fortsette, skal han det, svarer hun tydelig og smiler.

Opplevde innbrudd

På toppen av det hele opplevde familien innbrudd i boden. En dyr sykkel ble blant annet stjålet.

– Det kan ikke bare komme gode ting, det må veies litt opp. Når man opplever mye positiv er det greit med litt balanse i livet, at det blir litt «drit» innimellom, sier Eiking fleipete.

– Det neste som skjer, er det positivt eller negativt?

– Det beste hadde vært å vunnet det første sykkelrittet. Det hadde vært en fin historie.

Flere ting har Eiking i hvert fall lært å sette ekstra stor pris på.

– Det er en velsignelse å gå tilbake til å holde ungen, være ute på sykkelen og leve livet. De siste par dagene har satt dette litt mer i perspektiv.